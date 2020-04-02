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【滙豐不派息】港銀派息更穩陣 資金湧入中銀恒生

金融經濟 13:23 2020/04/02

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滙豐 （00005） 突然停派息，令市場震驚。今日資金流入派息偏高兼業務穩健的兩隻本港銀行股中銀香港 （02388） 及恒生 （00011） ，跑贏大市。金管局昨日表明港銀毋須停派息，更資金增加對港銀派息穩健的信心。

中銀香港及恒生半日升逾2%，大市跑贏大市。

 

金管局派定心丸：港銀毋須停派息

連一向派息穩健的滙豐，都因而英國監管當局的要求，叫停原本已宣派的末期股息，消息除了令滙豐股東大為失望，亦令市場震驚，追求股息回報的投資者要尋覓更穩陣的選擇。本港銀行股向來業務及派息都穩健，因而今日資金湧入兩隻主要港銀中銀香港及恒生。

相關文章：【滙豐不派息】陸東：100元買恒生　一直不看好滙豐

另外，金管局昨日亦向市場大派定心丸，釋除市場疑慮。滙豐及渣打 （02888） 都因應英國監管當局的要求減派息，市場憂慮停息潮會否蔓延至本地銀行股，金管局指，目前未見有需要要求港銀暫停派息或回購股份，會繼續密切留意疫情影響。金管局又稱，香港銀行體系資本水平充裕，平均資本充足比率超過20%，遠高於最低監管要求。

相關文章：【滙豐不派息】國際銀行停派息 金管局：港銀無需要停派息及回購

派息穩定 恒生連續8年增派息

在派息方面，自2011年起，恒生已連續8年每年增加派息（只計普通息，不計特別息），漸進派息政策吸引不少收息一族捧場；中銀香港亦由2014年度開始，普遍維穩漸進派息。

市場亦不預期中銀香港及恒生會減息。中銀香港作為國有銀行中行 （03988） 旗下，國有銀行派息比率約30%的政策料不會改變，中銀香港派息政策料亦不會改變。至於恒生，母公司滙豐現時業務仍重整當中，來自恒生的派息成其中一款資金來源，相信為母公司滙豐着想，恒生亦不會突然減派息。

中銀香港及恒生目價股息率分別達7厘及6厘，加上業務穩健，在滙豐停派息之時，不失守為收息之選。

責任編輯：錢家鋒

香港股票 派息 本地銀行股 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005）

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