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【業績】百富環球爭環球市佔率升至雙位數　內地裁員約160人

金融經濟 12:58 2020/04/02

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百富環球首席財務官張仕揚表示，公司POS支付機在國內的供應商復工復產率達9成。

百富環球 （00327） 公布去年純利升19.4%至6.2億元，收入升11.6%至49.3億元，派末期息6仙。首席財務官張仕揚在電話會議上表示，新冠肺炎疫情影響供應鏈，短期內對POS支付機出貨量不利，3月內地代工廠已恢復逾9成的產能。由於疫情全球蔓延，銷售業務的不確定性仍持續，對今年客戶訂單預測持保守態度。

張仕揚指，估計業內市場份額排第一的競爭對手全球市佔率超過20%，公司為業內排第三，預計市佔率約為高單位數，目標提升市佔率至雙位數。

他認為，由於公司產品生產基地在內地，現時內地全面恢復生產，但競爭對手生產綫集中在東歐、南美等地區，相信當疫情恢復後，公司準備工作較同業理想。同時，他認為是次疫情將推動無現金社會、長遠利好電子支付，疫情過去將出現更多店鋪，因此對POS支付機的需求大大增加。

百富環球去年收入增長是受惠於海外市場表現強勁，海外業務去年按年增長21.3%至45.3億元，收入佔比超過 90%。惟中國業務收入佔比由2018年的15.5%跌至8.1%，公司優化和精簡中國業務經營結構，截至3月30日，裁員大約160人，預計每年節省成本2000萬元。

張仕揚解釋，內地市場競爭激烈，對支付安全追求不及香港和其他發達市場，而且二維碼普及，預計內地業務收入增長向下。在戰略調整下，國內客戶多為追求安全性、高信譽、及借貸風險較小的大型銀行。

百富環球預期，今年收入與去年持平，毛利率按年增長39%，經營利潤按年增長15%。

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