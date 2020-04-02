【全球大流行】蓋茨：美國錯失防範疫情機會　3建議「做到可成功抗疫」

▲ 微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）周二在《華盛頓郵報》撰文提出3點建議。

新冠肺炎疫情在全球大流行，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）經諮詢與蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）合作的專家後，周二在《華盛頓郵報》撰文提出3點建議，更稱美國如果能做到他所建議的，可以成功抗疫。

蓋茨指出，美國錯失防範疫情的機會，但做出重要決定的窗口仍未關閉。

首要嚴格全國封城

首先，蓋茨表示美國需要嚴格的全國封城，他認為目前美國的措施仍不足夠，當人們仍可以穿州過省，病毒亦可以因此傳播。蓋茨指出，封城必須徹底完全封鎖，停止一切營業或生產，直至全美的確診人數下降，盡管持續時間可能需要10周才見效，但若有猶豫只會加劇經濟痛苦，或令疫情再度爆發，引起更多死亡。

籲加快檢測及疫曲研製

第二，蓋茨表示要加快及加大檢測範圍，以找出潛在患者，同時明確分類優先檢測人士。第三，蓋茨表示要加快疫苗研製，同時確保疫苗的成效和安全。政府亦需同時避免太早發放未經完全證實的消息，以免令市場囤積和搶購藥物，造成短缺。

蓋茨在文章總結指，「正如我們今年所看到的，我們還有很長的路要走，但我仍相信，如果我們現在根據科學，數據和醫療專業人員的經驗做出正確的決定，我們可以挽救生命並使國家恢復正常工作。」

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