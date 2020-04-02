  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 13:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情擴散憂慮持續　亞洲股滙次季開局欠佳

金融經濟 12:31 2020/04/02

分享：

3月下旬的風險資產反彈浪無以為繼，市場憂慮美國疫情擴大，美國總統特朗普更警告未來兩周情況將非常痛苦，即將公布的數據亦會顯現美國經濟急速惡化。避險情緒升溫，美股第二季首個交易日下挫4%以上，10年期美債債息再度下破0.6%。總體而言，儘管環球央行聯合大幅度減息，各國財政刺激政策加碼，疫情的不確定性下市場情緒仍然非常脆弱，財政及貨幣政策只能紓緩疫情帶來的經濟陣痛，後市發展仍然取決於擴疫政策及疫情發展。

市場擔心金融市場恐慌重臨，美元再次受到追捧，亞洲貨幣延續昨日頹勢，在岸人民幣更一度下試7.125水平。市場關注中國疫情數據的可靠性，以及實際復工復產進度。儘管中央政府先後預告刺激政策內容，包括適度提高赤字率、發行特別國債及進一步定向降準，實際刺激政策規模仍屬未知之數，一旦政策面令人失望，市場可能重估中國經濟全年走向，對人民幣滙價構成下行壓力。筆者認為，在疫情防控形勢向好下，中國當局仍會積極爭取達成全年經濟發展目標，以免經濟失速觸發企業倒閉潮及金融市場爆發系統性風險。一旦人民幣貶值預期加劇，人民銀行亦有力透過中間價穩定市場情緒。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行香港資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 全球金融市場陷恐慌　美元為王人幣急貶值
2020/03/19
全球金融市場陷恐慌　美元為王人幣急貶值
外幣滙穗 - 疫情擴散全球大流行　美股跌入技術性熊市
2020/03/12
疫情擴散全球大流行　美股跌入技術性熊市
外幣滙穗 - 聯儲局緊急減息半厘　全球減息潮勢在必行
2020/03/05
聯儲局緊急減息半厘　全球減息潮勢在必行
外幣滙穗 - 肺炎疫情禍及全球　人幣走勢強韌有餘
2020/02/27
肺炎疫情禍及全球　人幣走勢強韌有餘
外幣滙穗 - 人行下調LPR利率指標　亞洲貨幣全綫下挫
2020/02/20
人行下調LPR利率指標　亞洲貨幣全綫下挫
外滙 經濟 疫情 貨幣政策 外滙貨幣 新冠肺炎 武漢肺炎 降準 特朗普 金融
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【附訂購連結】口罩博士Dr. Mask港產口罩5月投產 每盒120元
【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）