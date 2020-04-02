疫情擴散憂慮持續　亞洲股滙次季開局欠佳

3月下旬的風險資產反彈浪無以為繼，市場憂慮美國疫情擴大，美國總統特朗普更警告未來兩周情況將非常痛苦，即將公布的數據亦會顯現美國經濟急速惡化。避險情緒升溫，美股第二季首個交易日下挫4%以上，10年期美債債息再度下破0.6%。總體而言，儘管環球央行聯合大幅度減息，各國財政刺激政策加碼，疫情的不確定性下市場情緒仍然非常脆弱，財政及貨幣政策只能紓緩疫情帶來的經濟陣痛，後市發展仍然取決於擴疫政策及疫情發展。

市場擔心金融市場恐慌重臨，美元再次受到追捧，亞洲貨幣延續昨日頹勢，在岸人民幣更一度下試7.125水平。市場關注中國疫情數據的可靠性，以及實際復工復產進度。儘管中央政府先後預告刺激政策內容，包括適度提高赤字率、發行特別國債及進一步定向降準，實際刺激政策規模仍屬未知之數，一旦政策面令人失望，市場可能重估中國經濟全年走向，對人民幣滙價構成下行壓力。筆者認為，在疫情防控形勢向好下，中國當局仍會積極爭取達成全年經濟發展目標，以免經濟失速觸發企業倒閉潮及金融市場爆發系統性風險。一旦人民幣貶值預期加劇，人民銀行亦有力透過中間價穩定市場情緒。