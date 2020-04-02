  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 16:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:滙豐不派息

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【民眾囤蛋】泰國延長雞蛋出口令30日　母雞需延遲「退休」加大產量

環球政經 15:57 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情蔓延到多國，由於泰國民眾擔憂新冠肺炎疫情，近日雞蛋需求量大增，泰國副總理兼商務部長朱林(Jurin Laksanawisit)於周一(30日)宣佈，將原為期7日的雞蛋出口禁令延長一個月，到4月底為止。朱林認為在保持最大產量的同時，也需要穩定雞蛋的價格，故此他將產蛋母雞的「退休時間」由72周推遲到80周。

相關報導：【新冠肺炎】國內雞蛋供應緊張　泰國商務部：暫停出口7日或會延長

相關報導：【新冠肺炎】泰國蛋只佔供應8%　蛋商會籲市民毋須「搶蛋」

綜合泰國傳媒報道，目前泰國國內平均每天生產約4千萬隻雞蛋，由於新冠肺炎疫情，雞蛋需求增長了3倍，導致部分地區出現供應短缺，而泰國民眾紛紛搶購和囤積雞蛋，令到供應短缺，有些省的雞蛋價格上漲了3到4倍。為了確保國内需求，泰國自3月26日起已暫時禁止雞蛋出口，當時朱林已暗示如情況持續，將會延長禁令，直到供應可以滿足國內需求。

此外，商務部也會將雞蛋的價格維持在每個雞蛋3.30至3.50泰銖（約0.78至0.83港元）之間，若商家以高價出售雞蛋，政府將採取法律行動，違例者可被判入獄最長7年，或罰款14萬泰銖，或兩者兼施。

疫情 泰國 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

沙田第一城再錄低市價成交　呎價險守一萬元

下一篇文章

【滙豐不派息】惠譽降評級展望至負面　滙豐下午續跌近2％
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？
【滙豐不派息】滙豐停息點部署　各大名家又點睇？
【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息　去年回報達9%
【貪高息又驚cut派息？】高息ETF年派5厘息　去年回報達9%
【滙豐不派息】滙豐停派息　高息藍籌仲有呢啲
【滙豐不派息】滙豐停派息　高息藍籌仲有呢啲
【滙豐不派息】滙豐股東止凡：不派息無影響公司價值　籲股民留意長遠盈利
【滙豐不派息】滙豐股東止凡：不派息無影響公司價值　籲股民留意長遠盈利
【滙豐不派息】陸東：100元買恒生　一直不看好滙豐
【滙豐不派息】陸東：100元買恒生　一直不看好滙豐
【滙豐不派息】紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有
【滙豐不派息】紀惠集團湯文亮：滙豐仍值得持有