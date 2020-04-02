【民眾囤蛋】泰國延長雞蛋出口令30日　母雞需延遲「退休」加大產量

新冠肺炎疫情蔓延到多國，由於泰國民眾擔憂新冠肺炎疫情，近日雞蛋需求量大增，泰國副總理兼商務部長朱林(Jurin Laksanawisit)於周一(30日)宣佈，將原為期7日的雞蛋出口禁令延長一個月，到4月底為止。朱林認為在保持最大產量的同時，也需要穩定雞蛋的價格，故此他將產蛋母雞的「退休時間」由72周推遲到80周。

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綜合泰國傳媒報道，目前泰國國內平均每天生產約4千萬隻雞蛋，由於新冠肺炎疫情，雞蛋需求增長了3倍，導致部分地區出現供應短缺，而泰國民眾紛紛搶購和囤積雞蛋，令到供應短缺，有些省的雞蛋價格上漲了3到4倍。為了確保國内需求，泰國自3月26日起已暫時禁止雞蛋出口，當時朱林已暗示如情況持續，將會延長禁令，直到供應可以滿足國內需求。

此外，商務部也會將雞蛋的價格維持在每個雞蛋3.30至3.50泰銖（約0.78至0.83港元）之間，若商家以高價出售雞蛋，政府將採取法律行動，違例者可被判入獄最長7年，或罰款14萬泰銖，或兩者兼施。