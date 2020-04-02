Carousell推商用服務CarouBiz　助商家拓網上業務

▲ 綫上買賣平台旋轉拍賣（Carousell）今宣布，推出Carousell商用版「CarouBiz」訂閱服務。

受到新冠肺炎疫情影響，市民都盡量避免外出，留在家中，就連購物都轉戰線上，令電子商務市場發展不斷擴大。綫上買賣平台旋轉拍賣（Carousell）今（2日）宣布，推出Carousell商用版「CarouBiz」訂閱服務，助港商戶建立網上商店，拓展網上業務。

Carousell透露，由2018年至2019年，賣家透過Carousell平台達成的交易額增長了接近32%，加上消費者愈趨網上購物，相信拓展網上業務對本港零售商變得更加重要。而新推出的CarouBiz，將會針對香港商家。該服務提供一系列工具，助商家作商業營運即品牌推廣，包括：創建錄影產品、創建分類展示新產品及優惠、建立品牌形象的封面照片、在產品中選擇要「Bump」的日期和次數等，進一步增加網上銷售及進行推廣，提升產品的曝光率。

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Carousell香港董事總經理葉承浩表示，Carousell一直建立一個能為買賣雙方提供更多可能性的社區，而是次推出CarouBiz，能助商家有更多平台進行買賣及宣傳，增加銷量。同時CarouBiz的工具亦能幫助應對電子商務的複雜性，商家可繼續專注於其業務發展。

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責任編輯：曾曉汶