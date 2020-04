【美國疫情】紐約24小時500死 州長斥民違規聚集

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約24小時500死 州長斥民違規聚集

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情持續大爆發,重災區紐約州一日新增500宗死亡病例,確診人數亦持續以每日雙位數幅度增長。紐約疫情似乎反映美國人不戴口罩、保持距離防疫策略失效。紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)怒斥,紐約市市民違反居家禁足令,在遊樂場聚集。科莫下令關閉紐約市內所有遊樂場。

紐約:美國疫情爆心 紐約市 紐約州 美國 確診 逾4.74萬

(佔紐約州56%) 逾8.40萬

(佔美國39%) 約21.65萬 死亡 1,374

(佔紐約州62%) 2,219

(佔美國43%) 5,119 截至香港時間4月2日上午 資料來源:Johns Hopkins CSSE

紐約州州長科莫周三(1日)召開記者會,宣佈下令關閉紐約市內所有遊樂場,但公園會繼續開放,讓民眾運動。

科莫炮轟,紐約市民眾不守防疫規矩,繼續在遊樂場打藍球等身體接觸活動:

「我早已警告民眾,假如他們不停止在遊樂場玩密集運動,我們就會關閉遊樂場。你不能打藍球,你不能與他人接觸。」

(I warned people that if they didn't stop the density and the games in the playgrounds — you can't play basketball, you can't come in contact with each other — that we would close the playgrounds.)

科莫預期,紐約州疫情要到4月底才會見頂。但他警告,疫情高死亡率情況可能一直維持到夏季:

「人們問這幾時才會結束。兩周?三周?四周?模型預測高死亡率之狀可能直至7月。若模型正確,這會持續至夏季。」

(People say, 'well when is it over, two weeks, three weeks, four weeks?' This model projects you're going to have a high death rate through July. If this model is correct, this could go through the summer.)

科莫指,紐約州目前有超過1.2萬新冠肺炎確診患者需要住院,佔州內確診人數14%,其中逾3,000需要接受深切治療。

科莫預期,紐約州至4月底會需要11萬醫院床位應付需求,而呼吸機現時仍然短缺。科莫批評美國聯邦政府沒有將採購醫療設備全國化,令各州需要互相競投,價高者得。

