反彈的預期︰「V型」、「U型」定「L型」？

環球股市急挫了一個多月，到了近一個多星期，我們才見市場稍為喘定，跌勢沒如早前般急速。美股在上星期中還因眾議院通過2.2萬億美元的救助措施而連升三天，道指全星期就累升了12.8%，成為了1938年以來最好的表現。雖然這個形勢像是股市醞釀著反彈的前奏，但就讓我們一起分析對美股反彈的預期。

現時，全球的疫情人數不斷在增加，什麼時候完結真的不好説。參照國內的金融市場在疫情時的情況，我們留意到的是其股市在疫情數字到達高峰後才開始反彈。以此模式推論，只要美國的感染數字達了高峰，疫情開始受控，股市才會開始真正的反彈。

説到股市的反彈形勢，通常有三種—「V型」、「U型」和「L型」。看到英文字的型態，大家大致可以想像到股市的反彈模式。「V型」就是在急挫後快速反彈，過去的例子如「911事件」，股市急挫是基於市場情緒恐慌，但實體經濟並未實質受到影響，因此在事件明朗化後，資金迅速流回風險資產，形成「V型」反彈；「L型」就是股市在下挫後一直保持在喘定的橫行模式，時間可能長達十年之久；而「U型」反彈則是我們預期今次疫情最有機會出現的反彈模式。與過往危機不同，是次疫情影響到全球的實體經濟，多國因封鎖而導致的停工停產嚴重地擾亂全球的供應鏈。即使在疫情過後，全球的供應鏈還是需要時間恢復原狀，築成「U型」的底部，然後反彈。

當然，財資市場會比實體經濟走得快，因為當中包含了市場的預期。現在的情況是否已在建築着「U型」底部？一起留心觀察疫情的發展吧。