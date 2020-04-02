香港會計師公會編製《應對財務危機》小冊子 助企業應對財務困難

▲ 香港會計師公會編製《應對財務危機》小冊子，為企業及個人提供應對財務困難的資訊。

受新冠肺炎打擊，不少行業或企業瀕臨倒閉或破產危機。香港會計師公會表示，其重整及破產管理專項學會執行委員會編製了《應對財務危機》小冊子，當中載有助企業及個人應對財務困難的資訊及執行委員會會員提供的忠告。

公會指，由於法院的運作在過去數周受阻，破產管理署現時有關公司清盤及個人破產呈請、臨時命令及個人自願安排的統計數字，或尚未反映經濟實況，而政府亦預測市況在復甦之前將變得更惡劣。

目前逆境對香港造成的影響或較沙士時嚴重

香港會計師公會會長江智蛟表示，目前逆境對香港造成的影響很可能較2003年沙士時期嚴重，面對經濟前景轉差，董事、企業東主、僱員及公眾人士皆應作好準備，應對可能面對的財務困境，故公會認為為他們整合重要資訊及提供建議十分重要。

公會指，市場上有各種為企業及個人而設的方案，當中包括債務寬免計劃，有助減低企業或個人破產風險，若企業可維持業務但無法履行其財務責任，董事應尋求重整方案，以儘早恢復及保障持份者、債權人、僱員及其他人士的利益。同時，因裁員而失業的人士很可能會面臨財務困境及背負更多債務。若個人未能如期償還銀行債務，應與銀行商討，銀行通常願意調整還款期，以免欠債人破產。

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