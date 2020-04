【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普

新冠肺炎疫情蔓延全球,美國累計確診數字突破21萬。美國總統特朗普亦放下早前跟中國打「口水戰」的功夫,專心抗疫,惟他手下仍然戀戰,除美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)外,還有美國副總統彭斯。彭斯接受外媒訪問中,直斥美國疫情爆發失控,錯在中國和美國疾控中心(CDC),特朗普無錯。

指控中國延佈疫情

彭斯接受美國有線新聞網羅(CNN)訪問時,將疫情在美國一發不可收拾的責任,推給中國和美國疾控中心。

「若中國能提早公佈疫情資訊預警,我們(疫情爆發)的境況定必比現在好得多。」

("The reality is that we could've been better off if China had been more forthcoming.")

彭斯又言:

「當世界在12月得知疫情時,中國大概在1個月前,已得悉並著手處理。」

(But what appears evident now is long before the world learned in December, China was dealing with this, maybe as much as a month earlier than that.")

美國疾控中心低估疫情 美從無輕敵

指責中國瞞報是老生常談,彭斯亦將矛頭指向美國疾控中心(CDC),斥責當局在1月中仍低估美國人感染新冠肺炎的風險,而美國首宗個案的患者正是在1月下旬(20日)到過中國後確診。

外界指控特朗普抗疫輕敵,過去更曾多次宣稱「只是流感」,惟隨確診數字不斷攀升,至3月底才改口風,恐嚇民眾指,美國或將有10萬至24萬人死於新冠肺炎,又不排除要全民戴口罩。

彭斯為之辯護,認為特朗普早期只是樂觀,又否認特朗普拖延防疫,未及早在疫情爆發前「拆彈」。他反駁指,美方早在1月已實施對中國的入境管制,可見美方從無低估疫情的威脅。

