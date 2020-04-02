【美國疫情】華府怪責中國 CNN：應怪特朗普

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國累計確診數字突破21萬。美國總統特朗普亦放下早前跟中國打「口水戰」的功夫，專心抗疫，惟他手下仍然戀戰，除美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）外，還有美國副總統彭斯。彭斯接受外媒訪問中，直斥美國疫情爆發失控，錯在中國和美國疾控中心（CDC），特朗普無錯。

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指控中國延佈疫情

彭斯接受美國有線新聞網羅（CNN）訪問時，將疫情在美國一發不可收拾的責任，推給中國和美國疾控中心。

「若中國能提早公佈疫情資訊預警，我們（疫情爆發）的境況定必比現在好得多。」

("The reality is that we could've been better off if China had been more forthcoming.")

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彭斯又言：

「當世界在12月得知疫情時，中國大概在1個月前，已得悉並著手處理。」

(But what appears evident now is long before the world learned in December, China was dealing with this, maybe as much as a month earlier than that.")

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指責中國瞞報是老生常談，彭斯亦將矛頭指向美國疾控中心（CDC），斥責當局在1月中仍低估美國人感染新冠肺炎的風險，而美國首宗個案的患者正是在1月下旬（20日）到過中國後確診。

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外界指控特朗普抗疫輕敵，過去更曾多次宣稱「只是流感」，惟隨確診數字不斷攀升，至3月底才改口風，恐嚇民眾指，美國或將有10萬至24萬人死於新冠肺炎，又不排除要全民戴口罩。

彭斯為之辯護，認為特朗普早期只是樂觀，又否認特朗普拖延防疫，未及早在疫情爆發前「拆彈」。他反駁指，美方早在1月已實施對中國的入境管制，可見美方從無低估疫情的威脅。

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