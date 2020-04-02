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【美國疫情】德州44大學生確診 假期曾到墨西哥旅行

環球社會熱點 11:32 2020/04/02

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美國德州有70名學生兩周前集體到墨西哥旅行，其中44人日前確診新冠肺炎。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，全國增至21.5萬人確診，累計超過5,000人死亡。美國再出現大學生集體感染事件，德州有70名學生兩周前集體到墨西哥旅行，其中44人日前確診新冠肺炎。

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《紐約時報》報道，德州大學奧斯汀分校於兩周前放大學春假，該校約70名學生無視社會隔離措施，於3月14日乘坐包機前往墨西哥卡博聖盧卡斯（Cabo San Lucas）旅行，大部分人於3月19人已乘坐飛機返回德州。

學校表示，其中28人最初接受病毒檢測後確診，校方已於周三（1日）安排更多學生接受檢測及隔離，目前確認共有44人確診，最少4人沒有出現新冠肺炎的相關症狀。

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美國不少大學生以為年輕人感染的機會低於長者，因而輕視疫情。坦帕大學、威斯康辛大學麥迪遜分校都先後有學生由外地返校，其後確診新冠肺炎。

奧斯汀市政府表示，當局已聯絡乘坐包機的所有人作跟進，更敦促所有年齡層的居民在疫情下逗留在家，避免不必要的旅行。

奧斯汀市臨時醫療主管埃斯科特（Mark Escott）表示，雖然年輕人感染新冠肺炎及病發的風險較低，但仍有機會因感染新冠肺炎而引發嚴重疾病及死亡，提醒年輕人不要掉以輕心。

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責任編輯：鄭錦玲

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