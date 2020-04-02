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【日本城口罩】日本城網購平台流量急增5倍 「JFun」APP每月限取籌一次

金融經濟 11:24 2020/04/02

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日本城的網購平台自農曆年後人流大增5倍。（資料圖片）

繼與排隊APP「THE GULU」合作後，日本城採用自家APP「J FUN」派籌，同時於網購平台設立抗疫專區，近期多日有售口罩。日本城母企國際家居零售 （01373） 主席兼行政總裁魏麗霞接受本報專訪指，「J FUN」APP讓每個會員每月有一次取籌機會，讓更多人有機會可以購買到口罩。

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日本城為首間與排隊App「THE GULU」合作預售口罩的零售商，魏麗霞指，THE GULU是現有資源，認為可先嘗試，同時基於網絡限制，若多人同時衝入自家綫上平台上購物會「冧檔」，須讓IT部門先作調整。她又指，自家平台可提供更多抗疫產品的消息以及會員優惠，並可儲存積分。

疫情成零售業「致命一擊」

疫情下，市民減少外出，門市一遍冷清，不少零售商發現網購成為唯一𥌓光。魏麗霞表示，本港零售業近年已現疲態，社會運動加劇市道弱勢，疫情簡直是「致命一擊」，若不求變，本港零售業岌岌可危，又認為相比內地及海外國家，本港零售業過往欠缺主動，疫情成為契機迫使零售業作徹底的改變。

日本城已多年經營其綫上平台，魏麗霞指，疫情令更多市民認識日本城的綫上平台，客流量於農曆年後大增5倍，官方Facebook的讚好人數亦急增，而過往Facebook只有約5至6萬人讚好（Like）或追蹤（Following）。

目前日本城Facebook有逾25萬及29萬人讚好或追蹤。

今年綫上銷售冀達6000萬元

出售民生類用品的日本城理論上受疫情衝擊較少，但魏麗霞稱，若日本城沒把握防疫產品的銷售，疫情勢對生意會造成更大影響，因顧客消費意慾不高。她又期望，今年綫上銷售額可達6000萬元，有信心能達標。

記者：袁諾曦

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