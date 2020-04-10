【疫市營商】投資者嘆疫情屬重擊　憂本地初創經營難上加難

▲ 疫情使經濟下行壓力增加，初創的實際營運將面臨極大考驗。

新冠肺炎全球持續蔓延，經濟下行壓力加大。有創投基金認為，疫情短期內會是致命打擊，但長遠對創投氣氛持樂觀態度。

「疫情好似很大力摑你一巴，但只得一巴掌。」海闊天空創投基金創辦人文立認為，創業投資向來涉及風險，比起投資者，疫情對初創的實際運作影響更大。是次疫情防控工作，使生物科技備受矚目，各國政府或產業加重相關產業的投資，本地亦具得天獨厚優勢。「香港科研能力很強，特別在高級研究方面，加上資訊流通、與國際接軌，能發展成國際科研中心。」

▲ 海闊天空創投基金（Beyond Ventures）創辦人文立指，雖然疫情打擊短期投資氣氛，但長遠對創投持樂觀態度。（陳智良攝）

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海闊天空創投 助本地初創追夢

自1994年大學2年級初次創業，成立互聯網服務供應公司，4年後賣盤；乘着20世紀末的科網熱潮，創立第一線集團，2014年8月作價2億美元，將VPN業務售予世紀互聯集團。2017年由CEO搖身成立創造CEO的夢工場——海闊天空創投基金（Beyond Ventures），文立表示：「期望基金能支持本地初創追夢，抓緊新一股科網浪潮。」

該企成立至今，共投22個項目，熱門行業有人工智能、消費電子產品、生物科技、平台業務及晶片，涉資約4億港元。他指由CEO到成為天使投資者，最大分別是工作由「自己做」變成「靠人做」，故選擇值得投資的初創時，兩大要素宜格外留神。

第一、產品的影響力及市場必須足夠大。他解釋：「項目應嘗試發掘一個有潛力的新興市場，甚或改變所有人的習慣，建立獨有競爭力。即使是現有市場，只要市場夠大，亦可人做我做，但方式須不同。」第二、團隊具熱誠及堅定信念。「創業極少一帆風順，難免經歷無數次垂死狀態，加上營運初期變化大，團隊適應及解難能力非常關鍵，影響成功機率。」

跟投11項目 盼政府加快審批

為推動創科生態環境，創新科技署自2017年推出20億元的「創科創投基金」，翌年公布首輪5個共同投資夥伴，以1：2（創科創投基金：投資夥伴）比例配對投資。截至今年3月，11個投資項目涉款逾6,522萬港元，其中8個由海闊天空推薦。

文立形容，政府雖然是腦袋靈活的老人家，做事動作卻非常慢：「跟投理念是好，但政府需時3至6個月處理投資程序，比市場成交慢幾拍，初創也等錢用。」而且創投公司承擔多一倍風險，他期望當局多信任投資夥伴，加快審批時間。

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記者：姚慧儀