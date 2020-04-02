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【美國疫情】紐約州後生仔確診比例高 肥胖或是成因

環球社會熱點 11:09 2020/04/02

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【美國疫情】紐約州後生仔確診比例高 肥胖或是成因

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數增至超過21萬。紐約州為新冠肺炎疫情重災區，近5分1確診患者低於44歲，高於全球平均水平，打破了長者感染新冠肺炎風險較高的預想。有學者指出，紐約州確診患者較年輕，可能與他們的體重過胖有關。

世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）數據指，全球新冠肺炎確診患者中，僅約10%至15%是低於50歲。對比在紐約州，近20%的確診患者低於44歲。

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彭博社引述紐約市曼克頓上東城西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）醫生杰克遜（Kaedrea Jackson）指，很多確診患者與中國、意大利所描述的情況不同，確診患者不只是長者。

他又指，近20%的確診患者都在 50 歲以下，不少年僅30多歲的年輕患者，入院時更需要使用呼吸器幫助呼吸，而該些患者染病前的身體狀況大多都是健康。

位於波士頓的布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）傳染病臨床總監薩克斯（Paul Sax ）亦指，年輕患者的比例令人震驚，這與當初的預想不同。他指，這群年輕患者的身體狀況大多都很健康、有定期做運動等。

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紐約市數據指，914名死亡患者中，77%患有糖尿病、肺部疾病、心臟病或哮喘。只有1.5%的人是完全健康，尚有20%死亡患者的身體狀況正在調查中。

彭博社指，紐約州年輕患者的比例較高，可能與體重有關。數據顯示，美國近3分2的美國人是過重甚至癡肥，此是增加患上新冠肺炎的風險之一；近半成年人有高血壓問題。另外，有8分1的美國人在過去1年未看過醫生，代表部份美國人可能健康狀況出現問題，但他們不知道。

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