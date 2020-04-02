【病毒解碼】美華僑回流研納米孔DNA測序　加快病毒鑑定

▲ 生物晶片初創Genvida創辦人蘇偉昌（右）表示，初期尋找投資者屢屢觸礁，市場對生物科技及半導體相當陌生，最終幸獲海闊天空創投基金創辦人文立（左）注資。（陳智良攝）

自去年12月8日報道武漢市發病的「首例感染者」後，內地於1月11日，公布新冠病毒基因全序列，加快研發疫苗。

相較2003年沙士病毒，首次基因測定需時6個月才完成，新冠肺炎僅花1個月，足見科技進步。不過，有本地初創正研發第4代固態納米孔DNA測序技術，冀將測序時間縮短至1天，展開新一場革命。

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現年58歲的蘇偉昌，上世紀80年代移民美國，取得電子物理系博士學位，曾效力Intel、HP等科企的半導體部門，一直專注晶片研發。晶片技術講究納米科技，後者是指介乎1至100納米（nm）的空間和物質應用，理論上製程數字愈小，晶片效能愈強、耗能較少，所需技術水平愈高。

美嚴管納米技術 回港科研

早於2002年，他已想挑戰設計超小3nm納米孔陣列，惟技術相當刁鑽，只得打消念頭。直至2009年，「坐定定」細讀DNA測序儀公司Oxford Nanopore一篇論文後，重新燃起纏繞半生的瘋狂想法，毅然隻身回流香港，並在2016年成立初創Genvida。

由於DNA鏈的直徑非常小（雙鏈DNA直徑約2nm、單鏈約1nm），故對採用的納米孔尺寸要求非常嚴謹，恰好允許DNA分子通過，在封閉的系統中解讀基因組，能最大程度地減少污染和錯誤。「DNA經過納米孔時會不停震動，孔太小未必順利過到，故最佳尺寸是2至3nm。正研究的核酸測序儀能測出病毒形態，還可分類病毒，最終使基因測序過程，縮短至數小時。」

▲ 蘇偉昌笑言，自己半生鍾情晶片開發，當年隻身回港發展，妻子及兩名女兒亦大力支持追夢。（陳智良攝）

納米技術應用層面廣，一直被視為國家級戰略研究。2000年2月，美國宣布聯邦政府優先推動「國家級納米科技計劃」，日本、英國、瑞士等國家亦設有納米科技研究中心，目前中國距離世界上最頂尖的半導體生產工藝，落後5至10年。

「美國近年趨勢，是愈益嚴格規管相關技術使用，你要用就要親身到商務局解釋，但我不認為研究項目能獲批，始終國家安全是重心所在。」因此，他的策略是自2009年起全球申請各項專利，再落戶香港進行研發。

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生物晶片艱深 創業融資難

香港創業卻遇上另一難關，集資非常艱難。他歎道：「當接觸創投基金時，投資者對納米孔DNA測序概念很陌生，不了解我正在做生物技術抑或半導體，質疑是否找錯人。」最終朋友引薦私人基金「海闊天空創投」，連同政府的「創科創投基金」跟投，成功獲注資50萬美元（約387萬港元）。

可惜審批過程很繁複，他笑言：「海闊天空資金3個月到手，但政府基金足足等了9個月，後者文件非常多，7頁紙、每頁20條問題慢慢填，自己都『打個突』。直至政府精簡所需文件，才能完成表格。」

雖然第4代DNA測序技術與前幾代相比，在成本、速度上具一定優勢，但目前尚在起步階段。他期望未來3年內推出商用核酸測序儀，用於藥物基因解碼檢測，「『入場費』有望由上萬美元降至100美元左右，讓每個人根據基因選擇合適藥物，例如同一款藥，亞洲人與歐洲人體質亦有差異。」

記者：姚慧儀