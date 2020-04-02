Zoom爆資料外洩監看漏洞　用戶自保4招

▲ 以色列網路安全公司Check Point提供自保招數，教導Zoom用家如何保障資訊安全。

在新冠肺炎疫情下，線上會議平台Zoom近日就成為「科技新寵」，企業及學校都使用Zoom進行遙距會議及教學。但日前Zoom被爆涉嫌將用戶個人資料向Facebook披露，甚至可利用軟件漏洞，非法竊聽私人會議和通話等內容，令用家人心惶惶。有網路安全公司就藉此，提供自保招數，教導Zoom用家如何保障資訊安全。

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以色列網路安全公司Check Point日前發佈的研究報告中指出，若不當使用Zoom，有機會讓不法份子，利用軟件漏洞缺陷，非法存取及竊聽私人會議內容，甚至獲得在Zoom上傳送過的文件，令會議資料外洩，呼籲用戶要意識到軟件存在的風險，及善用平台功能，確保通訊安全。

Check Point提出以下4招自保方式：

1/ 隨時更新軟件版本

為保證軟件持續安全有效，使用者必須經常更新 Zoom。因Zoom在更新產品時，通常會增加新功能或選項，或修復安全漏洞。Check Point提醒，黑客有機會透過漏洞進行攻擊，就算該軟件公司已進行修復，但用戶仍未進行更新，黑客依然可進行攻擊。因此用戶必須緊記，必須定時更新至最新版本。

2/ 使用登入密碼

Check Point表示，透過對Zoom進行安全性測試，發現黑客能夠猜測Zoom會議連結的隨機數字，在不知會會議主持人的情況下進入會議，若未設置密碼，會存在明顯的安全漏洞。但目前Zoom已修復相關問題，所有會議已自動受到密碼保護。

除了輸入密碼外，Zoom亦可使用「共用連結」選項。使用者只要按下屏幕底部的「邀請」按鈕，點選「複製連結」或 「複製邀請」就能發送給參加者，而且這連結不需要輸入任何密碼，任何擁有連結的人均可加入會議。Check Point提醒，這是個安全性較低的參與會議方式，若連結外洩，有機會令不法份子加入會議，影響會議進行或盜取公司機密。若能透過 SSO（單一登入）連接到 Zoom，則是較具安全性的保障。

3/ 於通話期間管理參加者

即使該視像會議使用了安全性較低的共用連結選項，Check Point建議，會議主持人可定時限制參加者使用鏡頭，來防止參加者或黑客滲入，顯示不當內容。主持人亦可透過「管理參加者者」選項，決定誰可以使用鏡頭和咪高峰。

4/ 隨時為會議紀錄影片外洩做好準備

Zoom允許參加者錄製通話內容，並在通話結束後，立即下載影片。Check Point指，此功能在與未能出席會議的人員分享時，是相當非常實用，但仍有機會令檔案外洩，所以在使用錄製方面的安全性有待加強。

為減少使用錄製帶來的危險，Check Point建議，會議主持人可決定哪位參加者能錄製通話。另外亦需注意，參加者有機會使用外部軟件錄製對話，所以企業要做好心理準備，並及時採取應變措施。參加者亦應注意，結束通話後，確保不要將影片上傳到共用平台，例如公共開放的雲端等。

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責任編輯：曾曉汶