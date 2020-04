▲ 美國總統特朗普稱,俄羅斯及沙特阿拉伯將盡快達成產油協議。

石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯就減產計劃談判破裂後,沙特阿拉伯和俄羅斯先後宣布增產,導致國際油價大震盪,現時油價仍在低位徘徊。據路透社報道,美國總統特朗普稱,預計沙特阿拉伯和俄羅斯在未來數日內可就石油生產達成協議,因為當前價格戰對雙方都不利。

憧憬沙特阿拉伯與俄羅斯可解決分歧,三桶油即彈,中石油 (00857) 、中海油 (00883) 及中石化 (00386) 彈3%至5%不等。

特朗普表示,環球石油行業遭受衝擊,期望石油行業「回到原來的狀態(back to where it was)」。他續稱,他清楚應該如何做,並不願失去大型油企。

特朗普與俄羅斯總統普京早前同意,兩國高層能源官員討論全球油價下挫的問題,兩人並認為目前石油市場的形勢對雙方都不利。特朗普稱,沙特阿拉伯和俄羅斯正討論相關問題,如有需要,會在適當的時候加入。

