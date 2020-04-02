【滙豐不派息】滙豐股價6連跌失守39元　「2千人操」買盤不離不棄

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滙豐 （00005） 宣布取消派息，滙豐股價昨急挫近一成失守40元大關後，滙豐今早曾續挫半成。投資者於滙豐股價38元排出「千人操」入貨，雖一沖即散，滙豐一度跌穿38元，低見37.8元，惟投資者仍對滙豐仍不離不棄，續於38元排出「2千人操」。
滙豐股價最終收報38.9元，跌1.05元或2.6%，連跌6日，成交46.3億元，為成交額最大股份。單計宣布取消派息後表現，滙豐兩日累跌11.9%。
早上11時24分，滙豐出現「2千人操」買盤，於38元價位出現2000個買盤，涉460萬股或1.75億元。滙豐最新報38.25元，成交25億元。
滙豐早段低見37.8元後跌勢略為回順，重上38元水平，投資者繼續於38元價位排「千人操」撈貨。今早10時20分，投資者續於38元排1000個買盤，涉210萬股或7980萬元。
今早9時35分，投資者於滙豐38元價位，排出1400個買盤，股數涉350萬股，惟38元水平瞬間跌穿。
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