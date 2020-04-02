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滙豐未止瀉再跌逾4％　恒指失守23000料下試上升裂口頂

股樓投資 09:42 2020/04/02

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雖然美國昨晚經濟數據較預期佳，不過由於數據滯後未反映現時疫情影響，加上美國確診個案已超20萬，總統特朗普預告「痛苦時間」即將來臨，美股昨日創近周單日最大跌幅，道指收市跌逾900點，恒生指數今早低開247點開報22838點失守23000點；國指開報9266點，跌138點。截至9時39分，滙豐（00005）未止瀉再跌逾4%低見38.3元，滙豐宣布不派息後，現價股息率已調整至6厘。重磅股騰訊（00700）則微跌0.6%。

下一個支持在上升裂口頂22383點

技術上，本周恒指在試20天移動平均綫約23700點不果後，今日或已失守周初低位22973點，同時若上周四（24日）上升裂口底22753點完全補回，下一個支持料在上周三上升裂口頂22383點。截至昨日，恒指14天RSI約41，尚未進入超賣水平，但整體走勢向淡。

恒指牛熊證街貨方面，牛熊比例仍達到3:7，牛證街貨未有顯著增加，在今日開市下跌後，估計有超過400張期指的牛證街貨要被收回，至於最近的熊證街貨則在23588點至23599點約16張期指街貨，短期內推上殺熊的誘因不大。值得留意昨日港股已出現下跌成交增的情況，今日若再錄陰燭且成交增加，則沽壓仍持續一段時間。

恒生指數 道瓊斯工業平均指數 恒生中國企業指數 滙豐控股（00005） 牛熊證 香港股票 疫情

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