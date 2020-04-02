道指期貨升195點恒指黑期跌370點　滙豐ADR跌穿39元（不斷更新）

▲ 道指期貨升195點 恒指黑期跌370點（不斷更新）

美股下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上歐美製造業數據急跌，道指瀉973點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開522點，意味恒指將跌至22500點水平。滙豐 （00005） 宣布不派息後，滙豐股價昨挫近一成，失守40元大關。滙豐ADR進一步下跌，折合報38.98元。

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【08：26】日經225指數初段跌72點或0.4%，報17993點；南韓KOSPI指數升0.8%，報1699點。

【08：17】美股期貨回穩，道指期貨升195點，報20935點。至於恒指黑期跌370點，報22597點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報38.98元，跌2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報364.81元，跌2.6%。

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【07：55】摩通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在廣東口岸旅行限制措施解除前，澳門博彩收入跌至「接近零」也不足為奇。

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【07：00】美股下挫，道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。

港股ADR收報22562點，跌522或2.3%；恒指夜期收報22610點，跌320或1.4%。

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責任編輯︰梁浩碩