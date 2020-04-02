  • 19°C
香港時間 : 2020402日 (四) 08:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

道指期貨升195點恒指黑期跌370點　滙豐ADR跌穿39元（不斷更新）

金融經濟 08:27 2020/04/02

分享：

道指期貨升195點　恒指黑期跌370點（不斷更新）

美股下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上歐美製造業數據急跌，道指瀉973點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開522點，意味恒指將跌至22500點水平。滙豐 （00005） 宣布不派息後，滙豐股價昨挫近一成，失守40元大關。滙豐ADR進一步下跌，折合報38.98元。

【熊市來臨】環球股市次季開局即跌　反映後市未明朗

【黃金價格】「黃金教父」料投資需求續推動金價 建議持倉2至10%黃金

【疫情焦點】全球逾93萬累計確診　美國累計確診破21萬

【08：26】日經225指數初段跌72點或0.4%，報17993點；南韓KOSPI指數升0.8%，報1699點。

【08：17】美股期貨回穩，道指期貨升195點，報20935點。至於恒指黑期跌370點，報22597點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報38.98元，跌2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報364.81元，跌2.6%。

【滙豐不派息】資金轉戰7厘高息股　仍然要輸錢？

【07：55】摩通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在廣東口岸旅行限制措施解除前，澳門博彩收入跌至「接近零」也不足為奇。

摩通︰旅行限制不解除　澳門博彩收入可能跌至「接近零」

【07：00】美股下挫，道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。

港股ADR收報22562點，跌522或2.3%；恒指夜期收報22610點，跌320或1.4%。

道指瀉973點港股ADR跌522點　布蘭特期油挫逾6%

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 藍籌股 ADR 期貨 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 恒生指數

下一篇文章

【疫情焦點】全球逾93萬累計確診　美國累計確診破21萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【滙豐不派息】滙豐取消第四季度派息0.21美元 年底前不派息不回購
【滙豐不派息】滙豐股價最新絕望低位　重到08年33元？
【滙豐不派息】滙豐股價最新絕望低位　重到08年33元？
分析 - 【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐股價】滙豐取消派息 股價有何影響？
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
【滙豐不派息】滙豐取消派息 9厘息沒了（第四版）
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）
美國疫情惡化道指失21000關　港夜期瀉320點滙豐ADR守39元（不斷更新）