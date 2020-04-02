滙豐股價曾挫半成失守38元　恒生指數早段跌約200點（不斷更新）

▲ 道指期貨升195點 恒指黑期跌370點（不斷更新）

美股下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上歐美製造業數據急跌，道指瀉973點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開522點，意味恒指將跌至22500點水平。滙豐 （00005） 宣布不派息後，滙豐股價昨挫近一成，失守40元大關。滙豐ADR進一步下跌，折合報38.98元。

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【10：11】比亞迪 （01211） 跌2%；華晨 （01114） 跌4.8%；吉利 （00175） 跌0.7%。《路透社》早前引述消息指，中國正在考慮暫時放寬新能源車產量配額限制，及延後推行實施「國六」廢氣排放標準。

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【10：08】騰訊 （00700） 倒升，最新報374.6元。

【10：07】港股跌幅收窄至約150點，大市上試重上23000點水平。期指率先倒升，報22944點，升14點。

【10：04】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升1.3%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。據《彭博》報道，iPhone組裝商富士康於高盛主持的閉門電話會議上表示，最新一代仍能在5G iPhone在秋季推出。

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【09：56】長實 （01113） 跌0.2%；長和 （00001） 跌0.6%。長和系創辦人李嘉誠與主席李澤鉅，繼續透過各自擁有50%權益的公司，增持長實股份。按平均價計，兩父子在26日及30日分別以4956.13萬元及2485.48萬元，增持涉資7441.6萬元。

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【09：53】港股早段跌幅收窄至不足200點，於22900點水平。

【09：50】平安好醫生 （01833） 逆市造好，股價升逾4%，高見77.3元。阿里健康 （00241） 升2.2%，股價高見13.2元。

【09：48】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩微升，高見184.4元；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團點評 （03690） 高開倒跌0.2%。

【09：42】滙豐 （00005） 股價挫半成，一度失守38元，低見37.8元。

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【09：32】滙豐 （00005） 股價早段跌幅擴大，最新跌逾3.3%，破底低見38.5元。

【09：28】布蘭特期油跌逾6%，三桶油向下，中海油 （00883） 跌3.1%；中石油 （00857） 跌0.4%；中石化 （00386） 跌1.3%。

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【09：26】除滙豐 （00005） 續跌近3%外，同樣取消派息的渣打 （02888） 今早低開1%，開報39.5元。

【09：24】甘肅銀行 （02139） 股價今早反彈高開13.9%，開報0.74元。甘肅銀行昨瀉逾4成，甘肅銀行昨晚發公告指，改行若干股東為了其本身的融資目的，將其持有的甘肅銀行H股質押予多家金融機構，為履行相關融資安排下的義務，質押的H股被強制出售，而導致H股及交投量大幅波動。

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【09：22】騰訊 （00700） 跌1.2%，開報370元。中移動 （00941） 跌近1%；友邦 （01299） 跌1.9%；港交所 （00388） 平開無升跌。

【09：20】恒生指數低開247點或1.1%，開報22838點；國指開報9266點，跌138點或1.5%。

【09：20】滙豐 （00005） 股價仍未止跌，滙豐挫近一成失守40元後，今早再低開2.9%，開報38.8元。

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【09：16】人民幣中間價報7.0995，下調224點子。

【09：14】即月期指開報22669點，跌261點或1.1%，低水417點。

【08：26】日經225指數初段跌72點或0.4%，報17993點；南韓KOSPI指數升0.8%，報1699點。

【08：17】美股期貨回穩，道指期貨升195點，報20935點。至於恒指黑期跌370點，報22597點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報38.98元，跌2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報364.81元，跌2.6%。

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【07：55】摩通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在廣東口岸旅行限制措施解除前，澳門博彩收入跌至「接近零」也不足為奇。

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【07：00】美股下挫，道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。

港股ADR收報22562點，跌522或2.3%；恒指夜期收報22610點，跌320或1.4%。

道指瀉973點港股ADR跌522點 布蘭特期油挫逾6%

責任編輯︰梁浩碩