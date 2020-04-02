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滙豐股價再跌3%曾穿38元　恒生指數午後初段偏軟（不斷更新）

金融經濟 13:10 2020/04/02

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道指期貨升195點　恒指黑期跌370點（不斷更新）

美股下挫，新冠肺炎疫情惡化，加上歐美製造業數據急跌，道指瀉973點。美股期貨回穩，在道指期貨上升帶動下，恒生指數低開247點後，跌幅逐步收窄，恒指重上23000點水平。藍籌股滙豐 （00005） 宣布不派息後，滙豐股價昨挫近一成，失守40元大關。滙豐股價今早續挫半成，破底曾跌穿38元水平。

 

【疫市求生】大摩薦15隻中港精選股 未來半年可跑贏大市

【熊市來臨】環球股市次季開局即跌　反映後市未明朗

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【13：09】港股午後初段跌幅略為擴大至約70點，仍處23000點水平之上。

【12：40】恒指黑期於港股中午休市時段升幅收窄，最新升約30點，報23003點。

【12：02】三桶油造好，分別升3.1%至4.8%，為表現最好藍籌三甲，其中，中石化 （00386） 最強升4.8%；創科 （00669） 跌3.6%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒生指數半日跌20點，中午收報23065點；國指中午收報9422點，升17點或0.2%。主板成交485億元。

【11：47】滙豐 （00005） 跌幅收窄至3%，報38.75元。

【11：45】港股中午收市前升幅擴大，恒指升約65點，於23150點水平。

【11：42】美股期貨上升，道指期貨最新報21059點，升319點。

【11：35】內地股市半日向上，上證中午收報2743點，升0.3%，深證報10004點，升0.5%；創業板指報1882點，升近1%。

【11：34】港股轉升，恒指最報23089點，升3點，三桶油領升。

【11：29】恒生 （00011） 升2.5%，高見130.5元。恒生昨表示現時無計劃更改派息政策，恒生會考慮盈利能力、監管規定、發展機遇及經營環境等因素，釐定派息水平。

【滙豐不派息】恒生：現無計劃改派息政策　去年增派息9%

【11：20】騰訊 （00700） 倒升0.4%；港交所 （00388） 升1.5%；中移動 （00941） 升1.3%，港股跌幅收窄至約20點。

【11：17】港股續於23000點水平上落爭持，大市跌約80點。

【10：44】據路透社報道，美國總統特朗普稱，預計沙特阿拉伯和俄羅斯在未來數日內可就石油生產達成協議，因為當前價格戰對雙方都不利。油價於亞洲交易時段反彈，紐約期油升4.6%，布蘭特期油升5.8%，帶動三桶油倒升，中海油 （00883） 升1.7%；中石油 （00857） 升4.3%；中石化 （00386） 升3.5%。

【原油價格戰】特朗普稱俄羅斯與沙特阿拉伯很快達成產油協議

【10：41】中銀香港 （02388） 續逆市造好，股價再升2.8%。

【滙豐不派息】滙豐股息率逾9厘變零　其他銀行股又有幾高息？

【10：35】大市再度跌近150點，未能企穩23000點水平。

【10：28】滙豐 （00005） 取消派息，高息且防守性強的公用股受捧，中電 （00002） 升1.4%；煤氣 （00003） 升0.6%；電能 （00006） 升0.3%；長建 （01038） 升0.3%。

【10：24】港股跌幅進一步收窄至約60點，重上23000點水平。

【10：11】比亞迪 （01211） 跌2%；華晨 （01114） 跌4.8%；吉利 （00175） 跌0.7%。《路透社》早前引述消息指，中國正在考慮暫時放寬新能源車產量配額限制，及延後推行實施「國六」廢氣排放標準。

中國傳放寬新能源車配額　延後實施「國六」排放標準

【10：08】騰訊 （00700） 倒升，最新報374.6元。

【10：07】港股跌幅收窄至約150點，大市上試重上23000點水平。期指率先倒升，報22944點，升14點。

【10：04】手機孖寶個別發展，舜宇 （02382） 升1.3%；瑞聲 （02018） 跌1.5%。據《彭博》報道，iPhone組裝商富士康於高盛主持的閉門電話會議上表示，最新一代仍能在5G iPhone在秋季推出。

【iPhone】富士康稱力保5G版iPhone如期於秋季發布

【09：56】長實 （01113） 跌0.2%；長和 （00001） 跌0.6%。長和系創辦人李嘉誠與主席李澤鉅，繼續透過各自擁有50%權益的公司，增持長實股份。按平均價計，兩父子在26日及30日分別以4956.13萬元及2485.48萬元，增持涉資7441.6萬元。

【長實股價】李嘉誠李澤鉅再增持長實　涉資逾7000萬元

【09：53】港股早段跌幅收窄至不足200點，於22900點水平。

【09：50】平安好醫生 （01833） 逆市造好，股價升逾4%，高見77.3元。阿里健康 （00241） 升2.2%，股價高見13.2元。

【09：48】ATM 3股中，阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩微升，高見184.4元；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團點評 （03690） 高開倒跌0.2%。

【09：42】滙豐 （00005） 股價挫半成，一度失守38元，低見37.8元。

【滙豐不派息】滙豐股價挫半成穿38元　「千人操」買盤一沖即散

【滙豐不派息】外電傳滙豐高層震怒籲重新討論遷冊　發言人否認

【09：32】滙豐 （00005） 股價早段跌幅擴大，最新跌逾3.3%，破底低見38.5元。

【09：28】布蘭特期油跌逾6%，三桶油向下，中海油 （00883） 跌3.1%；中石油 （00857） 跌0.4%；中石化 （00386） 跌1.3%。

【09：26】除滙豐 （00005） 續跌近3%外，同樣取消派息的渣打 （02888） 今早低開1%，開報39.5元。

【09：24】甘肅銀行 （02139） 股價今早反彈高開13.9%，開報0.74元。甘肅銀行昨瀉逾4成，甘肅銀行昨晚發公告指，改行若干股東為了其本身的融資目的，將其持有的甘肅銀行H股質押予多家金融機構，為履行相關融資安排下的義務，質押的H股被強制出售，而導致H股及交投量大幅波動。

【內銀股】甘肅銀行暴跌43%　回應：股東所質押H股被強制出售

【09：22】騰訊 （00700） 跌1.2%，開報370元。中移動 （00941） 跌近1%；友邦 （01299） 跌1.9%；港交所 （00388） 平開無升跌。

【09：20】恒生指數低開247點或1.1%，開報22838點；國指開報9266點，跌138點或1.5%。

【09：20】滙豐 （00005） 股價仍未止跌，滙豐挫近一成失守40元後，今早再低開2.9%，開報38.8元。

【滙豐不派息】滙豐股價最新絕望低位　重到08年33元？

【09：16】人民幣中間價報7.0995，下調224點子。

【09：14】即月期指開報22669點，跌261點或1.1%，低水417點。

【08：26】日經225指數初段跌72點或0.4%，報17993點；南韓KOSPI指數升0.8%，報1699點。

【08：17】美股期貨回穩，道指期貨升195點，報20935點。至於恒指黑期跌370點，報22597點。

【08：00】滙豐 （00005） ADR折合報38.98元，跌2.4%；騰訊 （00700） ADR折合報364.81元，跌2.6%。

【滙豐不派息】資金轉戰7厘高息股　仍然要輸錢？

【07：55】摩通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在廣東口岸旅行限制措施解除前，澳門博彩收入跌至「接近零」也不足為奇。

摩通︰旅行限制不解除　澳門博彩收入可能跌至「接近零」

【07：00】美股下挫，道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。

港股ADR收報22562點，跌522或2.3%；恒指夜期收報22610點，跌320或1.4%。

道指瀉973點港股ADR跌522點　布蘭特期油挫逾6%

責任編輯︰梁浩碩

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