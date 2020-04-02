▲ 摩通︰旅行限制不解除 澳門博彩收入可能跌至「接近零」

新冠肺炎疫情蔓延全球大流行，3月澳門博彩收入按年大跌近8成，首季計按年跌60%。摩通亞洲博彩股分析師DS Kim表示，在廣東口岸旅行限制措施解除前，澳門博彩收入跌至「接近零」也不足為奇。

DS Kim表示，目前，關於何時取消廣東口岸旅行限制及恢復簽證分配很不明朗，而它們正是決定博彩行業能否回歸正軌的2個最重要因素。DS Kim又表示，4月可能是自澳門金沙賭場自2004年開業以來表現最差的一個月份。

Bernstein分析師Vitaly Umansky預計，4月博彩收入將按年跌87%至92%，相關預期基於的假設是本月出行限制將有所放鬆，但簽證問題沒有任何實質性改善。

投行Stifel分析師Steven Wieczynski認為，澳門博彩市場可能需要長達7個月的時間才能開始「穩定並出現改善」，預計全年博彩收入跌35%至45%，此前預計跌20%至30%。

廣東省疫情防控指揮部辦公室於3月26日突宣布，為了進一步防止境外疫情輸入，3月27日早上6時起，所有經廣東口岸入境人士，包括港澳台地區或中轉旅客，都要接受核酸檢測，並集中隔離14日。

澳門政府昨日公布，3月博彩毛收入為52.6億澳門元，按年大跌79.7%，連跌6個月，但跌幅較2月收窄，按月則回升約69%。今年首季累計博彩毛收入304.9億澳門元，按年跌60%。

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