【美股收市】美確診逼21萬宗 全球勢逾百萬宗  道指瀉973點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間05:00）
全球新冠肺炎確診累積逾92.7萬萬宗，美國逼近21萬宗 , 世衞(WHO)預警全球確診在數日內超過100萬人，死亡逾5萬人。疫情惡化、歐美製造業數據急跌，加上美國頁岩油公司Whiting Petroleum向法院提出破產保護，3大利淡消息夾擊下，美股尾市跌幅擴大，三大指數齊挫4.4% 。
道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。
美國確診總數209,613宗，續成為最多人感染的國家。疫情發展持續左右美股走向，總統特朗普警告美國人即將面對「非常痛楚」的兩周，
; 白宮預測死亡人數介乎10萬至24萬。
紐約州長科莫(Andrew Cuomo)公布，當地確診數字升1成或7917人，累積增至83,712人 ; 死亡增391人，累積至1941死，預計疫情會在月底才達到頂峰，所有居民未來一個月仍然要生活在痛苦之中。
資產管理公司貝萊德(Blackrock)表示，疫情可能導致全球經濟在上半年收縮6%，經濟生產損失6萬億美元，保守估計將有500萬職位流失。
波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，儲局迅速採取措施，應對疫情衝擊金融市場的危機 ; 但政府採取的保持社交距離防疫措施，無可避免對經濟產生重大打擊，國會應推出更多措施，紓緩社會經濟壓力。
市場避險情緒升溫，美滙走強。美國原油供應急增，油市需求疲弱，拖累布蘭特期油跌逾6%。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-973點
|20943點
|美國標指
|-114點
|2470點
|美國納指
|-339點
|7360點
|歐洲Stoxx 600指數
|-2.9%
|310.77點
|美匯指數
|+0.4%
|99.42
|歐元
|持平
|1.0965美元
|日圓
|+0.1%
|107.04兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.243厘
|美國10年債息
|-10點子
|0.602厘
|紐約期油
|+3.5%
|21.20美元
|倫敦布蘭特期油
|-3.4%
|25.46美元
|現貨金
|+1.2%
|1590.6美元
|＊截至本港4時15分
責任編輯：柯志宏