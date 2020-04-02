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【美股收市】美確診逼21萬宗 全球勢逾百萬宗  道指瀉973點

環球經濟金融 04:15 2020/04/02

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全球新冠肺炎確診累積逾92.7萬萬宗，美國逼近21萬宗 , 世衞(WHO)預警全球確診在數日內超過100萬人，死亡逾5萬人。疫情惡化、歐美製造業數據急跌，加上美國頁岩油公司Whiting Petroleum向法院提出破產保護，3大利淡消息夾擊下，美股尾市跌幅擴大，三大指數齊挫4.4% 。
道指最多瀉1132點，收報20943點，跌973點；標指收報2470點，跌114點；納指收報7360點，跌339點。
美國確診總數209,613宗，續成為最多人感染的國家。疫情發展持續左右美股走向，總統特朗普警告美國人即將面對「非常痛楚」的兩周，
; 白宮預測死亡人數介乎10萬至24萬。
紐約州長科莫(Andrew Cuomo)公布，當地確診數字升1成或7917人，累積增至83,712人 ; 死亡增391人，累積至1941死，預計疫情會在月底才達到頂峰，所有居民未來一個月仍然要生活在痛苦之中。
資產管理公司貝萊德(Blackrock)表示，疫情可能導致全球經濟在上半年收縮6%，經濟生產損失6萬億美元，保守估計將有500萬職位流失。
波士頓聯儲銀行總裁羅森格倫(Eric Rosengren)表示，儲局迅速採取措施，應對疫情衝擊金融市場的危機 ; 但政府採取的保持社交距離防疫措施，無可避免對經濟產生重大打擊，國會應推出更多措施，紓緩社會經濟壓力。
市場避險情緒升溫，美滙走強。美國原油供應急增，油市需求疲弱，拖累布蘭特期油跌逾6%。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -973點 20943點
美國標指 -114點 2470點
美國納指 -339點 7360點
歐洲Stoxx 600指數 -2.9% 310.77點
     
美匯指數 +0.4% 99.42
歐元 持平 1.0965美元
日圓 +0.1% 107.04兌1美元
     
美國2年債息 -1點子 0.243厘
美國10年債息 -10點子 0.602厘
     
紐約期油 +3.5% 21.20美元
倫敦布蘭特期油 -3.4% 25.46美元
現貨金 +1.2% 1590.6美元
     
＊截至本港4時15分    

責任編輯：柯志宏

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間05:00）

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