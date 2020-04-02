【5G Plan比拼】5G家庭plan抵唔抵用？人均月費低於200元

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5G網絡服務昨日（1日）正式開通，綜合幾家電訊商5G月費計劃，當中僅香港電訊（HKT）旗下的1O1O、csl推出多人共享計劃此類5G家庭plan，3香港、CMHK目前則未提供5G多人共享計劃。
1O1O、csl的門市職員指，目前較多轉會、升級的用戶選擇150GB＋最高2Mbps無限限速數據的月費方案，更有不少選擇多人共享計劃此類5G家庭plan，人均月費亦低至約200元，是消費者認為的抵玩轉會5G之選！若未有心水加入哪家電訊商的5G計劃，不妨一看以下比拼：
|不同組合5G多人共享計劃
|csl月費/人均（港元）
|1O1O月費/人均（港元）
|其他限定優惠
|1主5G SIM卡 ＋ 2張額外5G SIM卡
|150GB
+ 無限限速數據（最高2Mbps）
|＄718／＄239
|＄779／＄260
|
csl
即日至4月7日限時迎新優惠：每月送額外30GB 5G流動數據
1O1O
即日至4月7日限時迎新優惠：免費2個月5G視聽娛樂服務，包括MOOV 24 bit音樂服務及csl. 5G VR服務
|300GB
+ 無限限速數據（最高3Mbps）
|＄918／＄306
|＄979／＄326
|1主5G SIM卡 ＋ 3張額外5G SIM卡
|150GB
+ 無限限速數據（最高2Mbps）
|＄778／＄195
|＄839／＄210
|300GB
+ 無限限速數據（最高3Mbps）
|＄978／＄245
|＄1039／＄260
|1主5G SIM卡 ＋ 4張額外5G SIM卡
|150GB
+ 無限限速數據（最高2Mbps）
|＄798／＄160
|＄859／＄172
|
1O1O
可另享以上優惠＋每月額外30GB 5G本地數據＋Now E 英超西甲2020/21賽季4K通行證。
|300GB
+ 無限限速數據（最高3Mbps）
|＄998／＄200
|＄1059／＄212
以上方案全部均需簽定指定年期合約，另收取每月18元行政費。
＞＞＞【5G來了】1O1O 5G網絡實測！佐敦、尖沙咀、灣仔室內網速近900Mbps
此外，3香港的100GB 5G流動數據標準入門月費為388元；CMHK則為30GB 5G流動數據，月費198元，「轉會」客戶則可豁免每個月18元行政費。
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責任編輯：張寶燕