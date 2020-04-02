【5G Plan比拼】5G家庭plan抵唔抵用？人均月費低於200元

▲ 若未有心水加入哪家電訊商的5G plan，不妨一看以下比拼！

5G網絡服務昨日（1日）正式開通，綜合幾家電訊商5G月費計劃，當中僅香港電訊（HKT）旗下的1O1O、csl推出多人共享計劃此類5G家庭plan，3香港、CMHK目前則未提供5G多人共享計劃。

1O1O、csl的門市職員指，目前較多轉會、升級的用戶選擇150GB＋最高2Mbps無限限速數據的月費方案，更有不少選擇多人共享計劃此類5G家庭plan，人均月費亦低至約200元，是消費者認為的抵玩轉會5G之選！若未有心水加入哪家電訊商的5G計劃，不妨一看以下比拼：

不同組合5G多人共享計劃 csl月費/人均（港元） 1O1O月費/人均（港元） 其他限定優惠 1主5G SIM卡 ＋ 2張額外5G SIM卡 150GB

+ 無限限速數據（最高2Mbps） ＄718／＄239 ＄779／＄260 csl 即日至4月7日限時迎新優惠：每月送額外30GB 5G流動數據 1O1O 即日至4月7日限時迎新優惠：免費2個月5G視聽娛樂服務，包括MOOV 24 bit音樂服務及csl. 5G VR服務 300GB

+ 無限限速數據（最高3Mbps） ＄918／＄306 ＄979／＄326 1主5G SIM卡 ＋ 3張額外5G SIM卡 150GB

+ 無限限速數據（最高2Mbps） ＄778／＄195 ＄839／＄210 300GB

+ 無限限速數據（最高3Mbps） ＄978／＄245 ＄1039／＄260 1主5G SIM卡 ＋ 4張額外5G SIM卡 150GB

+ 無限限速數據（最高2Mbps） ＄798／＄160 ＄859／＄172 1O1O 可另享以上優惠＋每月額外30GB 5G本地數據＋Now E 英超西甲2020/21賽季4K通行證。 300GB

+ 無限限速數據（最高3Mbps） ＄998／＄200 ＄1059／＄212

以上方案全部均需簽定指定年期合約，另收取每月18元行政費。

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此外，3香港的100GB 5G流動數據標準入門月費為388元；CMHK則為30GB 5G流動數據，月費198元，「轉會」客戶則可豁免每個月18元行政費。

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責任編輯：張寶燕