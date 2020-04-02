【美股午市】全球確診超過90萬宗 美國破20萬  道指曾瀉逾900點

全球確診超過90萬宗, 美國破20萬宗 , 疫情持續惡化，拖累道指曾瀉逾900點, 港股夜期挫近400點。

據Worldometer統計，全球新冠肺炎確診病例已達908,623宗；死亡個案累積至45440宗。其中，美國確診總數201,258萬，續成為最多人感染的國家。

投資者憂慮疫情加劇，加上美國頁岩油公司Whiting Petroleum向法院提出破產保護，拖累美股跌幅擴大，曾瀉964點, 截至本港1時11分，道指報21079點，挫833點；標指跌105點，報2480點；納指挫289點，報7410點。

疫情繼續在全球蔓延，英國新增563宗新型肺炎死亡病例，創單日新高，累計2352人不治，再多4300多人確診，累計超過29000人染病。

西班牙的確診個案突破十萬宗，過去一日新增7700多人染病，再多864人死亡，創下單日新高，但增加的百分比是近日最低。衛生部門說，疫情似乎已經達到頂峰，目前最重要是確保所有患者得到治療。

意大利新增確診人數上升至4782人，累積增至110,574人。惟新增死亡人數放緩至727人，累積增至13,155人。