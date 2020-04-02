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【滙豐不派息】資金轉戰7厘高息股　仍然要輸錢？

金融經濟 08:00 2020/04/02

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滙豐 （00009） 今年股息率變0，資金即轉搵港股其他的高息股，據彭博資料，市值200億以上，7厘以上的高息股，有28隻，最高息有富力地產 （02777） 、雅居樂 （03383） 、招商局 （00144） 、兗煤 （01171） 等，均逾10厘息（見表）。

以富力地產計，2019年財政年度中期息派0.42元人民幣，末期息0.86元人民幣，全年股息共1.28元人民幣，增4.1%，是連續3年增加派息。不過，派息往績顯示，曾於2014年不派息，以及在2016年度減派息。

股息是一個重要的投資策略，富力地產有13.9厘股息，不過，今年以來約首3個月，股價累計跌29.9%，計及股息的回報，仍要蝕16%。

以恒指同期跌18.1%計，富力股價更跑輸大市。在該28隻高息股中，兗煤 （01171） 跌14.9%，神華 （01088） 跌12.7%，反映煤股跌幅較大市少。

值得留意的是，合景泰富 （01813） 、龍光地產 （03380） 等內房股、電訊盈科 （00008） 、中行 （03988） 等，股價則較硬淨，跌幅均較大市少。

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香港股票 合景泰富集團（01813） 龍光地產（03380） 富力地產（02777） 電訊盈科（00008） 滙豐控股（00005）

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