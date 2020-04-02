食肆結業潮 引發舖市海嘯

政府限制人流，有機會令更多食肆、餐廳倒閉，由於飲食行業是商舖市場最大「租戶」，若倒閉潮出現，對舖位市場的衝擊，比鐘錶、珠寶等奢侈品行業退潮的影響更大。

4 大核心區餐廳租戶 1824 間，佔整體舖位租客4分之1

大核心區餐廳租戶 間，佔整體舖位租客4分之1 政府進一步限制人流，餐廳生意再受打擊

一旦出現結業潮，空置率急升租金必更受壓



受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，零售遇重創，最近有關核心零售區消息，多是名錶退租、棄租等消息。鐘錶珠寶早年以高租金搶舖，如今收縮，舖租由高峰期下跌一半以上，對舖租影響甚大。但從租戶數目上，餐廳面對寒冬，才是商舖市場最大衝擊。



據美聯工商舖早前調查， 4 大零售核心區 ( 尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環 )156 條街道，共涉 7,503 間商舖，餐飲業租戶佔 1,824 間，佔約 24% ，是各行業最多，鐘錶、珠寶店等奢侈品，僅佔約 5% ，而衣服 / 鞋履 / 皮具合共約 800 多間。從而可見，鐘錶珠寶店承擔呎租最高，但僅集中於一兩個重要地點 ( 羅素街、廣東道等 ) 。論到全面性，餐廳在數量上是商舖市場大戶，故是舖位走勢關鍵。

因應疫情，政府上星期開始限制人流、營業規則等，令餐廳生意再遇打擊，不少業內人士指，很多餐廳、酒吧等，近月處捱打狀態，隨時有倒閉危機，如今疫情未受控，餐廳面對壓力更大。



全港大約 3 萬間食肆，一旦出現結業潮，對商舖市場造成兩大影響。第一吉舖數量增加，租金進一步受壓。 第二，飲食從業員是本港勞工市場主力之一， 一旦結業失業率上升，消費力又再減弱，惡性循環下，有意開業的人只會減少，舖位租務市場更淡靜，租金調整期更長。

記者：梁建國

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