食肆結業潮 引發舖市海嘯

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【滙豐不派息】套股換樓？入場門檻高 輸租金回報率賺升幅
政府限制人流，有機會令更多食肆、餐廳倒閉，由於飲食行業是商舖市場最大「租戶」，若倒閉潮出現，對舖位市場的衝擊，比鐘錶、珠寶等奢侈品行業退潮的影響更大。
受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，零售遇重創，最近有關核心零售區消息，多是名錶退租、棄租等消息。鐘錶珠寶早年以高租金搶舖，如今收縮，舖租由高峰期下跌一半以上，對舖租影響甚大。但從租戶數目上，餐廳面對寒冬，才是商舖市場最大衝擊。
據美聯工商舖早前調查，4大零售核心區(尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環)156條街道，共涉7,503間商舖，餐飲業租戶佔1,824間，佔約24%，是各行業最多，鐘錶、珠寶店等奢侈品，僅佔約5%，而衣服/鞋履/皮具合共約800多間。從而可見，鐘錶珠寶店承擔呎租最高，但僅集中於一兩個重要地點(羅素街、廣東道等)。論到全面性，餐廳在數量上是商舖市場大戶，故是舖位走勢關鍵。
因應疫情，政府上星期開始限制人流、營業規則等，令餐廳生意再遇打擊，不少業內人士指，很多餐廳、酒吧等，近月處捱打狀態，隨時有倒閉危機，如今疫情未受控，餐廳面對壓力更大。
全港大約3萬間食肆，一旦出現結業潮，對商舖市場造成兩大影響。第一吉舖數量增加，租金進一步受壓。 第二，飲食從業員是本港勞工市場主力之一， 一旦結業失業率上升，消費力又再減弱，惡性循環下，有意開業的人只會減少，舖位租務市場更淡靜，租金調整期更長。
記者：梁建國
欄名 : 樓市分析