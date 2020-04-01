【黃金價格】「黃金教父」料投資需求續推動金價 建議持倉2至10%黃金

▲ 道富環球投資管理首席黃金策略師George Milling-Stanley認為，投資需求會推動金價上揚。

肺炎擴散令全球經濟收縮，金融市場亦同樣受累。有「黃金教父」之稱的 道富環球投資管理 首席黃金策略師George Milling-Stanley表示，黃金價格會繼續上揚，雖然用作珠寶用途的黃金需求可能會下降，但預計用作投資的黃金需求會大幅增加，肺炎疫情、英國脫歐、朝鮮半島局勢等不穩定因素會繼續有利於金價。

Milling-Stanley於2004年有份創立了SPDR黃金ETF （02840） （美︰GLD），是目前全球最大的黃金ETF，資產超過500億美元。

疫情影響黃金供求

他表示，目前世界上最大金礦有其中3個已因疫情而 關閉，不知道會持續多久。 金礦公司亦下調了產出指引，因此黃金 供應有機會受到限制。若需求得以維持，金價便會再提高。

至於需求方面，他稱未有確實數據，但是印度目前正在「鎖國」，因此該國對首飾黃金的需求料會下降。 中國、 美國的也會如此。

無限QE有機會推高金價

他又提到， 聯儲局於2008年開始量化寬鬆計劃後， 從2008年12月到2014年10月，黃金平均每年上漲8%。而當 聯儲局試圖刺激經濟活動，黃金投資者多數會將此視作加倉時機。

他認為，黃金是對意外情況的避險工具，無論是對宏觀經濟的避險工具，還是對戰爭或瘟疫等地緣政治的避險工具。黃金往往會在任何意外情況發生時發揮避險作用。他又表示， 研究表明，取決於不同人的風險承受能力和流動性需求，合適的黃金倉位比例由2%到10%不等。

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