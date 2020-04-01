【黃金價格】「黃金教父」料投資需求續推動金價 建議持倉2至10%黃金

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金融危機憂慮美股4月開局失利 港夜期反而升78點（不斷更新）
肺炎擴散令全球經濟收縮，金融市場亦同樣受累。有「黃金教父」之稱的道富環球投資管理首席黃金策略師George Milling-Stanley表示，黃金價格會繼續上揚，雖然用作珠寶用途的黃金需求可能會下降，但預計用作投資的黃金需求會大幅增加，肺炎疫情、英國脫歐、朝鮮半島局勢等不穩定因素會繼續有利於金價。
Milling-Stanley於2004年有份創立了SPDR黃金ETF （02840） （美︰GLD），是目前全球最大的黃金ETF，資產超過500億美元。
疫情影響黃金供求
他表示，目前世界上最大金礦有其中3個已因疫情而關閉，不知道會持續多久。金礦公司亦下調了產出指引，因此黃金供應有機會受到限制。若需求得以維持，金價便會再提高。
至於需求方面，他稱未有確實數據，但是印度目前正在「鎖國」，因此該國對首飾黃金的需求料會下降。中國、美國的也會如此。
無限QE有機會推高金價
他又提到，聯儲局於2008年開始量化寬鬆計劃後，從2008年12月到2014年10月，黃金平均每年上漲8%。而當聯儲局試圖刺激經濟活動，黃金投資者多數會將此視作加倉時機。
他認為，黃金是對意外情況的避險工具，無論是對宏觀經濟的避險工具，還是對戰爭或瘟疫等地緣政治的避險工具。黃金往往會在任何意外情況發生時發揮避險作用。他又表示，研究表明，取決於不同人的風險承受能力和流動性需求，合適的黃金倉位比例由2%到10%不等。
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