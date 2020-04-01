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金界首季博彩收入逆市升15% 惟明日起柬埔寨所有賭場暫停營業

金融經濟 22:06 2020/04/01

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金界首季博彩總收入按年錄得增長，但柬埔寨政府最新通知，所有賭場4月1日起需暫停營業直至另行通知。圖為金界主席Timothy McNally。

金界（03918）披露，因集團在新冠肺炎疫情期間並未中斷營運，首季博彩總收入增長15%至3.69億美元（約2,860億港元）。其中貴賓市場博彩總收入按年增長25%至2.7億美元（約21億港元），大眾市場賭桌博彩淨收入則跌1%，至6797.6萬美元（約5.3億港元）。

金界指，首季的業績主要受益於貴賓業務，收入增加 25%，轉碼增長18%，主要來自北亞的賭客及一些東南亞的賭客。收入及轉碼的增長部份由於中介人已在Naga 2設立固定基地營運，尤其於澳門、菲律賓和馬來西亞的賭場在不同時期關閉期間，引介主要來自中國的貴賓賭客。由於柬埔寨截至3月底並未對來自中國的旅客實施旅遊限制，NagaWorld成為亞太地區少數可供中國旅客前往的博彩目的地之一。

金界又指，首兩個半月，由於新冠病毒的發病率相對較低，到訪NagaWorld的貴賓賭客感覺更加自在。該業績亦得益於首兩個月龐大的外籍人士群體（主要是聚居於金邊的中國商人），以及來自東南亞（主要是馬來西亞人）的忠實客戶。

柬埔寨賭場4月1日起暫停營業

不過，金界已接獲柬埔寨經濟財政部通知，所有賭場今日（4月1日）24時起暫停營業，直至另行通知，並於4月1日起免繳每月責任金，直至准許恢復營業為止。

金界表示，至3月底集團現金及存款約為4.73億美元，有信心清償將於明年5月到期的3億美元優先票據。於清償優先票據後，公司的債務將再次為零，並預計保持穩健的現金流。

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