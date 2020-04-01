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【美國經濟】疫情下3月ADP新職僅跌2.7萬 遠勝預期

環球經濟金融 21:34 2020/04/01

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新型冠狀病毒疫情下，美國廣泛地區實施禁足令，就業情況嚴峻。調查機講ADP及穆迪（Moody's）公布聯合進行俗稱「小非農」的美國私人職位統計結果，3月份職位減少2.7萬個，是2017年9月以來首度下跌，但較市場預期的跌15萬為佳。

【美國經濟】首領失業救濟人數勢火箭式飇升 申請網站被迫爆

分項數據方面，聘請50人以下的細企業是重災區，減少9萬職位，中型企業增加7000職位，大企業增加5.6萬職位。以行業計，貿易、運輸、建築職位均減，專業及技術服務、製造業職位則增加。

跌幅雖細過預期，但不代表就業情況好，分析指，有關數據來自3月中進行的調查，略為滯後，而美國近期的疫情是急劇轉差，商店停業、國民禁足等防疫措施，也是近日突然公布，數字或未必能反映最新就業情況。

【美國經濟】2月非農新職27.3萬遠勝預期 失業率3.5%（第二版）

較實時量度就業情況的數據，是勞工部每周公布的首次申請失業救濟人數，上周公布的數字升至300多萬，是有史以來最高，此前最高紀錄僅不到70萬。

穆迪首席經濟師贊迪（Mark Zandi）表示，更嚴峻的就業職位減少陸續有來，因只有6%公司正在招聘，較金融危機時更差，正常情況比率為40%。

記者：林建忠

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