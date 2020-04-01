【虛擬銀行】天星銀行推3個月定存優惠 年息高達5厘

▲ 天星銀行推出3個月定期存款愈優惠，年利率可達5厘。

由小米 （01810） 及尚乘集團合資、早前宣布正式試業的虛銀天星銀行，最新推出迎新存款優惠，合資格客戶於3月31日至5月6日推廣期內，開立3個月港元定期存款，年利率可高達5厘，存款上限10萬元。天星銀行接受港幣、美元及人民幣定存，每種貨幣的存款金額最低1,000元，客戶可自訂存款期。

若於存款到期日前提取整筆定期存款，客戶將不可獲得相關利息優惠。優惠只適用於合資格客戶，即天星銀行、小米及尚乘集團的員工，以及員工所推薦的親友，每名合資格客戶僅可享用優惠一次。

天星銀行早前已表示，港元活期存款將以分層利率定價：首20萬元利率為0.5%，而20萬元至50萬元利率則為0.75%，存款50萬元以上至100萬元的客戶則可享1厘活期存款年利率。值得留意的是，條款中列明客戶在推廣期後只可享當時公佈的港元儲蓄存款年利率，意味著推廣期後客戶未必可再享受上述利率。

天星銀行表示，該行在試業期間推出的港幣活期存款不設存款門檻，以分層利率定價，因此不同存款額的客戶都將享有具吸引力的銀行產品，從而推動普惠金融在港的發展。

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