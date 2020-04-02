【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 環球經濟金融 08:18 2020/04/02 分享： 新冠病毒疫情引發美股股災，不少公司股價跟大市下挫，相當低殘，股息率變相扯高，單看股息率便變得極為吸引。這在能源類股份中尤其明顯，還要加上沙特阿拉伯與俄羅斯大打石油戰，推冧油價，標指油企股息率升至8厘甚至更高，比比皆是。惟股民貪高息入市，則隨時中伏。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 2020/04/01 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 2020/03/27 【美國疫情分析】2萬億刺激經濟 紐約何以叫苦？（訂戶專享） 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 2020/03/25 【美國疫情分析】紐約病例冠絕美國 環球大都會同高危（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 2020/04/01 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 2020/03/31 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享） 2020/03/28 【無限QE】聯儲局輸得起 直升機撒錢又如何（訂戶專享） 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 2020/03/27 約翰遜Boris Johnson也確診新冠肺炎 曾話佛系抗疫原來為了這原因 美股 派息 每股派息 派息比率 經濟 全球大流行 冠狀病毒 武漢肺炎 新冠肺炎 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入