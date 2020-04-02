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【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享）

環球經濟金融 08:18 2020/04/02

分享：

新冠病毒疫情引發美股股災，不少公司股價跟大市下挫，相當低殘，股息率變相扯高，單看股息率便變得極為吸引。這在能源類股份中尤其明顯，還要加上沙特阿拉伯與俄羅斯大打石油戰，推冧油價，標指油企股息率升至8厘甚至更高，比比皆是。惟股民貪高息入市，則隨時中伏。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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