【美股開市】特朗普警告疫情更趨嚴峻 道指挫逾800點

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新型冠狀肺炎全球疫情（04月01日 時間22:00）
新冠肺炎的美國疫情發展，持續左右美股走向。總統特朗普警告美國人即將面對「非常痛楚」的兩星期，根據白宮評估，即使實施防疫措施，美國仍可能多達24萬人死於新冠肺炎。言論加劇市場憂慮，美股周三急挫，道指曾跌逾800點。
美國ISM製造業指數跌穿50，3月份數據僅得49.1，低於2月份的50.1。 數據差，主因是製造業活動受到新訂單急跌和產量下降所影響。
另外，3月份製造業採購經理指數（PMI）終值向下修定，從49.2降至48.5，為2009年8月以來最差，主要受惠新冠肺炎疫情加劇供應短缺。
新冠肺炎帶來的風險升溫，避險情緒增加，美債受追捧，美債價升息跌，10年債息跌10點子，報0.596厘。對息率敏感的金融股向下，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）均跌5.9%。
日圓漲0.2%，報107.27兌1美元；現貨金稍升0.3%，之後今跌0.6%，報1587.7美元。
美元向好，美匯指數報99.7，升幅0.7%；其他貨幣相應下跌，歐元和澳元挫0.9%和1.1%，報1.0926美元和60.66美仙。
美國上周原油庫存增加1050萬桶，遠多於市場預期的400萬桶，加上市場憂慮供應過盛，紐約期油和布蘭特期油挫0.2%和4.2%，報20.44美元和25.24美元。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-770點
|21146點
|美國標指
|-93點
|2491點
|美國納指
|-218點
|7481點
|歐洲Stoxx 600指數
|-3.2%
|309.8點
|美匯指數
|+0.6%
|99.63
|歐元
|-0.9%
|1.0926美元
|日圓
|+0.2%
|107.3兌1美元
|美國2年債息
|-1點子
|0.245厘
|美國10年債息
|-10點子
|0.599厘
|紐約期油
|-0.3%
|20.41美元
|倫敦布蘭特期油
|-4.4%
|25.2美元
|現貨金
|-0.6%
|1587.7美元
|＊截至本港晚上9時37分
責任編輯：方賢