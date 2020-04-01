【美股開市】特朗普警告疫情更趨嚴峻 道指挫逾800點

新冠肺炎的美國疫情發展，持續左右美股走向。總統特朗普警告美國人即將面對「非常痛楚」的兩星期，根據白宮評估，即使實施防疫措施，美國仍可能多達24萬人死於新冠肺炎。言論加劇市場憂慮，美股周三急挫，道指曾跌逾800點。

美國ISM製造業指數跌穿50，3月份數據僅得49.1，低於2月份的50.1。 數據差，主因是製造業活動受到新訂單急跌和產量下降所影響。

另外，3月份製造業採購經理指數（PMI）終值向下修定，從49.2降至48.5，為2009年8月以來最差，主要受惠新冠肺炎疫情加劇供應短缺。

新冠肺炎帶來的風險升溫，避險情緒增加，美債受追捧，美債價升息跌，10年債息跌10點子，報0.596厘。對息率敏感的金融股向下，摩根大通（JP Morgan Chase，美：JPM）和高盛（Goldman Sachs，美：GS）均跌5.9%。

日圓漲0.2%，報107.27兌1美元；現貨金稍升0.3%，之後今跌0.6%，報1587.7美元。

美元向好，美匯指數報99.7，升幅0.7%；其他貨幣相應下跌，歐元和澳元挫0.9%和1.1%，報1.0926美元和60.66美仙。

美國上周原油庫存增加1050萬桶，遠多於市場預期的400萬桶，加上市場憂慮供應過盛，紐約期油和布蘭特期油挫0.2%和4.2%，報20.44美元和25.24美元。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -770點 21146點 美國標指 -93點 2491點 美國納指 -218點 7481點 歐洲Stoxx 600指數 -3.2% 309.8點 美匯指數 +0.6% 99.63 歐元 -0.9% 1.0926美元 日圓 +0.2% 107.3兌1美元 美國2年債息 -1點子 0.245厘 美國10年債息 -10點子 0.599厘 紐約期油 -0.3% 20.41美元 倫敦布蘭特期油 -4.4% 25.2美元 現貨金 -0.6% 1587.7美元 ＊截至本港晚上9時37分

責任編輯：方賢