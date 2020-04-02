【內房銷售】恒大3月合約銷售按年升13% 一文看清內房3月銷售數據

▲ 新冠肺炎疫情1月底以來爆發，料將影響內房首季銷售表現。

受新冠肺炎疫情拖累，內地房地產企業新盤銷售及施工一度暫停，估計將影響內房首季銷售數據。不少內地房企在今年首季相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，內房銷售2月經歷急跌後，3月是否好轉？本網將不斷更新內房公佈的3月及首季銷售數據，供讀者參考，以及早作出投資部署：

恒大 （03333） 公布，3月合約銷售按年增13.1%至620.8億元（人民幣，下同），合約面積694.5萬平方米，按年增35.5%。首3個月累計錄得合同銷售1473.7億元，按年增23.2%，合約銷售面積累計增50.4%至1658.2萬平方米。

融信中國 （03301） 公布，3月合同銷售78.4億元，按年跌25.2%，合約面積29.8萬平方米，平均合約售價每平方米26,350元。首3個月累計合同銷售為182.4億元，按年跌28.1%。

富力地產 （02777） 公佈，3月權益合約銷售總金額約80.2億元，按年跌32%，按月則急升221%。月內銷售面積約65.87萬平方米。

綜合首三個月，總權益合約銷售約167.1億元，按年跌32.7%，銷售面積約140萬平方米。

力高集團 （01622） 公佈，今年首三個月實現合約銷售38.74億元（人民幣，下同），按年跌15.7%，建築面積約38.7萬平方米。

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