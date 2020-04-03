【內房銷售】奧園3月合約銷售按年跌3% 一文看清內房3月銷售數據

▲ 新冠肺炎疫情1月底以來爆發，料將影響內房首季銷售表現。

受新冠肺炎疫情拖累，內地房地產企業新盤銷售及施工一度暫停，估計將影響內房首季銷售數據。不少內地房企在今年首季相繼推出綫上銷售及促銷活動，以減少損失，內房銷售2月經歷急跌後，3月是否好轉？本網將不斷更新內房公佈的3月及首季銷售數據，供讀者參考，以及早作出投資部署：

奧園 （03883） 公布，3月物業合同銷售72.8億元（人民幣，下同），按月升2.7倍，按年跌3%。首3個月物業合同銷售金額累計為143億元。

正榮 （06158） 公布，3月合同銷售77億元，按年跌14.4%，合同銷售建築面積約50.4萬平方米，合約平均售價約每平方米15,300元。首3個月累計合同銷售約178.98億元，按年跌28.5%，合同銷售建築面積約116.1萬平方米。

建發國際 （01908） 公布，首3個月合同銷售76.82億元，按年升30.7%，合同銷售面積約39.1萬平方米，按年增20%，平均售價每平方米19,657元。

萬科 （02202） 公布，3月合約銷售549.4億元，按年跌4.2%，合約銷售面積378.1萬平方米。首3個月合約銷售1378.8億元，按年跌7.7%，合約銷售面積884.8萬平方米。

首創置業 （02868） 公布，3月簽約銷售24億元，按年跌50.2%，簽約銷售面積8萬平方米。首3個月簽約銷售75.5億元，按年跌45.7%，簽約銷售面積26.2萬平方米。

世房 （00813） 公布，3月合約銷售203.2億元，按年升6%，合約銷售面積115.1萬平方米，按年增9%。首3個月合約銷售按年跌9%至370.3億元，合約銷售面積跌8%至210.9萬平方米。

當代置業 （01107） 公布，首3個月合同銷售53億元，按年跌1.3%，其中物業銷售52.6億元，車位合約銷售約3947萬元。3月合同金銷售24.2億元，按年增39.4%，合約面積22.4萬平方米。

恒大 （03333） 公布，3月合約銷售按年增13.1%至620.8億元，合約面積694.5萬平方米，按年增35.5%。首3個月累計錄得合同銷售1473.7億元，按年增23.2%，合約銷售面積累計增50.4%至1658.2萬平方米。

融信中國 （03301） 公布，3月合同銷售78.4億元，按年跌25.2%，合約面積29.8萬平方米，平均合約售價每平方米26,350元。首3個月累計合同銷售為182.4億元，按年跌28.1%。

富力地產 （02777） 公佈，3月權益合約銷售總金額約80.2億元，按年跌32%，按月則急升221%。月內銷售面積約65.87萬平方米。

綜合首三個月，總權益合約銷售約167.1億元，按年跌32.7%，銷售面積約140萬平方米。

力高集團 （01622） 公佈，今年首三個月實現合約銷售38.74億元（人民幣，下同），按年跌15.7%，建築面積約38.7萬平方米。

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