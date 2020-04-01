【Home Office】蘋果iWork軟件免費更新　Dark Mode、屏幕分割登場

▲ 蘋果近日為iWork軟件推出免費更新，用家可配合Magic Keyboard、滑鼠及TrackPad使用軟件。（蘋果資料圖片）

受到新冠肺炎疫情影響，不少企業實施在家工作（Home Office）政策。蘋果亦因應是次疫情，為iWork軟件推出免費更新。而是次更新最觸目的莫過於支援Magic Keyboard等功能，以及可將Numbers、Pages及Keynote的文件，新增到iCloud與他人共享，方便Home Office工作。

>>>【Home Office】蘋果裝置WFH官方教學 提升在家工作效率

>>>【附連結】蘋果Final Cut Pro、Logic Pro X免費試用90天

蘋果宣布，iWork 軟件現正支援iOS 13.4 和 iPadOS 13.4，用家可配合Magic Keyboard、滑鼠及TrackPad使用軟件。其中 iPhone、iPad和iPod touch版Pages和Numbers的新功能包括「深色模式」，iPad則可使用「分割顯示」，同時間開啟多個視窗。

此外，用家現時可以存取 USB磁碟、外置硬碟或檔案伺服器上的檔案，將Numbers、Pages及Keynote的文件添加至共享的iCloud文件夾上，方便與其他同事溝通。而且用家在離線時編輯共享的內容，亦會自動在重新上線時上傳。

>>>【附連結】Photoshop＋InDesign免費開放 學校IT管理員可申請使用

Mac OS方面，Pages、Numbers、Keynote都有各種功能更新。例如：Keynote可加入 HEVC 格式的影片；Numbers則改良了輸出PDF的輔助使用功能；Pages則加入輔助使用描述到音訊、影片和繪圖等。

想知更多iWork功能的相關資訊，可到以下網址參考：

iOS Pages: https://support.apple.com/zh-hk/HT207242

iOS Numbers: https://support.apple.com/zh-hk/HT207245

iOS Keynote: https://support.apple.com/zh-hk/HT207246

Mac Pages: https://support.apple.com/zh-hk/HT207243

Mac Numbers: https://support.apple.com/zh-hk/HT207244

Mac Keynote: https://support.apple.com/zh-hk/HT207247

責任編輯：曾曉汶