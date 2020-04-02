  • 19°C
香港時間 : 2020402日 (四) 07:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】臨時醫院9天落成 跟武漢火神山醫院看齊

環球社會熱點 07:18 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情蔓延全球，英國連首相約翰遜和衛生大臣都雙雙染病，全國確診數字逾25000人，情況嚴峻。應付全球大流行下，龐大的醫療需求，英國軍隊花9天建成全國最大臨時新醫院NHS Nightingale，將於本周投入服務。

【美國疫情】急建數百臨時醫院 單日850死醫護爆煲

【英國疫情】懂急救兼夠淡定 停工空姐獲邀到醫院助抗疫

NHS Nightingale由民間承包商和軍事專家合作建成，整個工程僅花9天，跟中國武漢花9天建成火神山醫院的記錄打成平手。

據英國國民保健署 （NHS England）稱，NHS Nightingale位於倫敦碼頭區的倫敦卓越會議中心（Excel conference centre），醫院將由Barts Health NHS Trust負責管理營運。

【美國疫情】中央公園也變野戰醫院 紐約醫院逼爆

【美國疫情】紐約迎救兵 美軍醫院船泊岸場面盛大

英國《衛報》報道，醫院本周會先向少數患者開放，往後全面營運時，可容納多達4000人，會優先處理重症患者。

英國昨日死於冠狀病毒的人數急增381人，今日再添數例，截至今日香港時間晚上7時，總死亡人數達到1,793人；總確診人數達25481，情況嚴峻。

【德國疫情】專家建議取捨考慮存活率非年齡 醫院或爆煲

【美國疫情】美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

除了NHS Nightingale外，英國已在各地動工興建一系列臨時野外醫院（field hospitals），包括威爾斯的伯明翰，曼徹斯特，哈羅蓋特，格拉斯哥等多個城市，以及北愛爾蘭貝爾法斯特附近、前身是監獄的建築物，建設其他醫療設施，以分擔其他醫院的負擔。

【荷蘭疫情】南部醫院爆集體感染 燕豪芬嚴陣以待

【意大利疫情】醫院爆煲 指引建議醫生取捨 或放棄老弱

相關文章

勿盲搶口罩 囤貨反而有利新型冠狀病毒傳播 令醫院無貨
2020/02/01
勿盲搶口罩 囤貨反而有利新型冠狀病毒傳播 令醫院無貨
【南韓疫情】醫院也集體感染 5護士共16人確診新冠肺炎
2020/02/21
【南韓疫情】醫院也集體感染 5護士共16人確診新冠肺炎
美國武漢撤僑包機停阿拉斯加檢疫 醫院準備隔離新型冠狀病毒患者
2020/01/29
美國武漢撤僑包機停阿拉斯加檢疫 醫院準備隔離新型冠狀病毒患者
日本和歌山醫院再多1名醫生確診新冠肺炎
2020/02/15
日本和歌山醫院再多1名醫生確診新冠肺炎
日本神戶醫院6000口罩失竊 轉手可賺6萬!?
2020/02/19
日本神戶醫院6000口罩失竊 轉手可賺6萬!?
醫療科技 醫療機構 傳染病 疫情 軍事 治療 約翰遜 工程 保健 愛爾蘭

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間07:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間07:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月02日 時間07:00）
【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北
【美國疫情分佈圖】4000死超中國 紐約確診逾湖北
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
【美國疫情】特朗普改口：這不是流感 處之泰然「沒常識」
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
【美國疫情】白宮料死24萬人「未來兩周慘如地獄」
【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救
【美國疫情】疫情「打沉」美軍航母 羅斯福號罕見求救
【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 英國西班牙單日死亡新高
【歐洲疫情分佈圖】法國死亡超中國 英國西班牙單日死亡新高