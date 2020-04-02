【英國疫情】臨時醫院9天落成 跟武漢火神山醫院看齊

新冠肺炎疫情蔓延全球，英國連首相約翰遜和衛生大臣都雙雙染病，全國確診數字逾25000人，情況嚴峻。應付全球大流行下，龐大的醫療需求，英國軍隊花9天建成全國最大臨時新醫院NHS Nightingale，將於本周投入服務。

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NHS Nightingale由民間承包商和軍事專家合作建成，整個工程僅花9天，跟中國武漢花9天建成火神山醫院的記錄打成平手。

據英國國民保健署 （NHS England）稱，NHS Nightingale位於倫敦碼頭區的倫敦卓越會議中心（Excel conference centre），醫院將由Barts Health NHS Trust負責管理營運。

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英國《衛報》報道，醫院本周會先向少數患者開放，往後全面營運時，可容納多達4000人，會優先處理重症患者。

英國昨日死於冠狀病毒的人數急增381人，今日再添數例，截至今日香港時間晚上7時，總死亡人數達到1,793人；總確診人數達25481，情況嚴峻。

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除了NHS Nightingale外，英國已在各地動工興建一系列臨時野外醫院（field hospitals），包括威爾斯的伯明翰，曼徹斯特，哈羅蓋特，格拉斯哥等多個城市，以及北愛爾蘭貝爾法斯特附近、前身是監獄的建築物，建設其他醫療設施，以分擔其他醫院的負擔。

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