【抗疫有道】南韓官員：過百國家要求協助病毒檢測

全球新冠肺炎疫情嚴峻，南韓疫情已逐漸緩和，連續多日治癒人數多於新增病例。路透社引述南韓外交部官員指，南韓收到過百個國家求助，希望南韓在進行新冠肺炎病毒檢測方面提供協助。

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新冠肺炎疫情爆發初期，南韓的疫情迅速擴散，曾成為繼中國以外疫情最嚴重的國家。但南韓大量進行病毒檢測鎖定感染人士，有效遏制疫情。外媒CNBC早前更報道，美國總統特朗普也要求韓國總統文在寅提供檢疫物資，並承諾為南韓出口的檢疫物資尋求美國食品暨藥物管理局（FDA）批准。

路透社報道，1名南韓外交部官員周三（1日）表示，該國從早期疫情中累積經驗，更收到121個國家要求南韓協助進行新冠肺炎病毒檢測。

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該名官員並無透露哪些國家求助，但表示南韓已成立工作隊，確定如何通過出口檢測工具包或其餘人道主義援助，來協助這些國家抗疫。南韓測試套件製造商已簽訂合約，向美國各州和意大利在內的國家供貨。

另外，南韓更為芬蘭提供援助。南韓公共衛生官員指，南韓正為芬蘭醫療服務提供商Mehilainen的新冠肺炎病毒測試進行分析，該公司將於未來兩週內向南韓運送1.8萬個樣本。該公司表示，南韓的病毒檢測能力非常強，亦擁有高端的專利技術。

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▲ 路透社引述南韓外交部官員指，南韓收到過百個國家求助，希望南韓在進行新冠肺炎病毒檢測方面提供協助。

責任編輯：鄭錦玲