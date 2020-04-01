【新冠肺炎】刊憲3小時後突改規例　美容院可重新營業

港府今日突然刊登憲報號外，美容院、會址、夜店、夜總會、卡拉OK、麻雀館及按摩院即日下午3時起關閉，為期14天。相隔3小時，下午6時政府又再出稿更改相關規例，修訂美容院、會址及按摩院場所無需關閉。

【新冠肺炎】美容院「關店令」毫無預兆 業界：非常憤怒

政府新聞稿指，美容院、會址及按摩院只需為客人量度體溫、在可行情況下一直佩戴口罩，以及提供消毒潔手液，可維持正常營業。

對於美客院可以重開，蔓麗美容中心負責人周小姐對此表示歡迎。她指港府消息混亂，一度擔心未來14日會零收入，但有見政府很快已澄清，坦言「即刻安心晒」。對於港府要求美容院增強防疫措施，她表示理解，「至少唔洗停業」，她會陸續通知客人此消息，並於稍後時間購買體溫器。

【新冠肺炎】美容院等場所3時起關閉 小店負責人：3時半才收到消息

旺角美容院負責人Homespa負責黃小姐大嘆政府消息非常混亂，無所適從。「一開始憲法已列明美容院的定義，即時需要關店。現時又更改規例，變成只需做足防疫措施。」她指，本來已通知部分顧客改期，待政府進一步解釋詳情，才再聯絡相關顧客，恐情況又有變。

黃擔心，政府規例朝令夕改，客人未必可以緊貼情況，「可能只知3時關店的資訊，而不知後來又有改動，生意因而進一步受拖累。」她又指，規例對客人造成一定困擾，擔心誤墮法網；期望政府及早交代規例及憲法內容。

【新冠肺炎】美容院呻「手停口停」 關閉2周料至少損失40預訂

記者：蘇穎琪、葉泳珊