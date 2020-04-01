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【新冠肺炎】電商網購逆市創佳績　Adobe發表數碼經濟研究

科技 21:00 2020/04/01

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受到美國加強實施各地抗疫措施，社交距離等政策，刺激美國人增加使用電商購物。

全球各地民眾都因為抗疫增加留在家中，刺激電商經濟在近月加速成長。Adobe首度發表《Adobe 數碼經濟指數》研究，強調可即時量度數碼經濟活動。調查指出，發現新冠肺炎大流行期間，美國數碼經濟比整體經濟增長得更快，並變得前所未有地舉足輕重。美國整體電商銷量，兩星期時間就增加了25%。

該指數分析全球電商交易情況，涵蓋18個產品類型逾1億項商品貨號(Stock Keeping Unit) 的數萬億宗網上交易，指數發現，美國近日多種產品的網購銷量都有頗大增長，以3月中與3月初比較，電商整體日銷量增長25%。而芸芸貨品中，日用品與醫療相關用品的增幅顯著；而運動健身儀器與電腦產品兩種因在家時間延長而受惠的產品，3月中較3月初時相比每日銷售亦錄得55%與40%的增長。此外，本月中先於線上購買再至實體店取貨的購物量，亦較前一個月增加了62%。

＞＞【疫市營商】疫情為網店帶來訂單　SHOPLINE業務更勝網購旺季

＞＞【疫情調查】危機中考驗企業韌力　捱過或有能力持續擴展

數碼購買力持續上升

《Adobe 數碼經濟指數》亦有藉著 Adobe Analytics全新的「數碼消費者購物籃」(Digital Consumer Shopping Basket) 來分析，並衡量網上商品和服務的銷售情況，結果顯示數碼購買力較以往上升了 20％，意味著消費者自 2014 年以來，同一筆金額可以在網上買到更多的商品。

Adobe首席執行官、主席及總裁Shantanu Narayen表示，數碼轉型因疫情發展將會進一步加速。

Adobe原定本星期於拉斯維加斯舉辦年度活動Adobe Summit，因為新冠肺炎疫情關係，會議取消，改為進行網上發布活動。Adobe首席執行官、主席及總裁Shantanu Narayen發表影像中就表示，疫情正改變生活與工作中每一部分，包括Adobe的企業都要重新思考運作形式。他認為，唯一在現時的混亂中可以肯定的，是數碼生活將會變得更為重要。「無論是以線上活動取代真人出席的會議，以至在虛擬世界與顧客互動，數碼工具已改變我們與人互動的方式。」他續指，2020年至今的疫情，加速數碼方向發展的逼切性。

責任編輯：周俊霖

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