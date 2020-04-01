小米米粉節下周舉行　5G手機小米10系列登場【附優惠資訊】

▲ 今年「米粉節」將於下周二（7日）至周日（12日）舉行，屆時小米5G旗艦手機10系列亦將正式開始預購。

小米每年4月都會舉行「米粉節」，為用家帶來新產品及限時優惠。新冠肺炎疫情雖然持續蔓延，但依然無阻小米今年繼續舉辦。今年「米粉節」將於下周二（7日）至周日（12日）舉行，屆時小米5G旗艦手機10系列亦將正式開始預購。

小米宣布，最新5G旗艦手機小米10系列登陸香港，將於4月7日早上10時至20日期間進行預售，預購小米10即可獲小米20,000高配版可充式鋰行動電源；預購小米10 Pro即送小米藍牙項圈耳機（黑色）。

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同時，小米在米粉節期間亦會推出以「智能家居」為主的新產品，其中米家電鬚刨S500，將採用3刀頭以及IPX7級防水設計，用家可以直接沖洗電鬚刨，而且電鬚刨內置鋰電池，充電後可續航60分鐘，約可使用兩個月，更配置LED數碼顯示屏，可用來觀察電量、充電提醒、清潔提醒及旅行鎖，售價269港元。

▲ 米家電鬚刨S500將採用3刀頭以及IPX7級防水設計，用家可以直接沖洗電鬚刨。（小米資料圖片）

此外，小米亦推出LED智能燈泡Lite彩光版，用家可透過Wi-Fi連接到米家App，自由調節光暗冷暖，並支援Google Assistant及Alexa語音控制，控制開關、切換色彩、調節色溫亮度與開啟智能場景，定價99港元。

而優惠方面，由4月1日早上10時起至12日，市民可到小米香港官網領取現金券，包括：HK$20配件現金券（購買配件滿港幣300元即可使用，手機不適用）、HK$100配件現金券（購買配件滿港幣800元即可使用，手機不適用）、HK$150配件現金券（購買配件滿港幣1,200元時使用，手機不適用）、HK$50手機現金券（購買小米Note 10 Pro/Redmi Note 8T時使用），每名消費者每日限領一張。更多米粉節相關資訊，可到「http://blog.mi.com/en/」瀏覽。

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責任編輯：曾曉汶