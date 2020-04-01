【滙豐不派息】滙豐除淨後不派息無後果？　港交所指引是...

▲ 滙豐除淨後被禁派息，引起市場討論如何處理。

滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 遇英國監管壓力而取消2019年度季度派息，滙豐早前已為股價除淨，反映派息額對股價影響。滙豐臨派息前出意外，不少人關注滙豐除淨會如何安排，根據港交所指引，派息除淨等安排往往需要多項條件完成，「在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事」，意味滙豐派息「被截糊」，投資者只能望門興嘆。

港交所回應查詢時稱，不評論個別公司。

根據港交所網站的「有關證券前收市價調整的指引」，股本發行人公布股份分拆、股份合併、進行供股、紅利派送或派發現金股息等將影響其資本結構事項時，交易所可在除淨日或有關公司行動生效日期當天調整相關上市股本證券的「前收市價」。

指引續指：

權益事項經常會附帶著須先行達成的一項或多項條件，例如於股東大會中獲得股東通過。如該或該等條件未能達成或獲豁免（如適用），發行人將不會進行該項權益。股東及有意投資者於買賣股份時，尤其在除淨日至有關條件達成前期間，務必謹慎行事。如有任何疑問，應諮詢彼等的專業顧問。

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