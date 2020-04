【美國疫情】退伍軍人籌錢炒口罩 堅拒中國貨

新冠肺炎疫情席捲全球,美國確認病例突破18萬人。美國總統特朗普都轉軑,不排除全民戴口罩,但連醫護都面對口罩短缺,坊間超賣口罩成風。美國退伍軍人布萊恩•科爾費基 (Brian Kolfage)繼18年發起私人籌錢,幫美國總統特朗普興建美國、墨西哥邊境圍牆後,現又發起新的籌款活動,準備在全球搜羅口罩,更聲稱保證優質達標,揚言拒絕中國貨。

路透社報道,在伊朗戰役中失去一臂一腿的退伍軍人Brian Kolfage一個月前成立America First Medical公司,並在社交網站上揚言可供應大量跟N95同等保護級別的口罩,惹來關注。

「口罩經紀」如雨後春筍

疫情之下,坊間如Brian Kolfage般炒賣口罩的人不少,市面上口罩價格,從每個$85美分升至$7美元,暴漲9倍。Brian Kolfage的口罩每個售4美元,路透社證實,他售賣的口罩價格雖比疫情爆發前貴幾倍,但仍比現時當地醫院採購所付的價錢要便宜。

Brian Kolfage否認自己的行為是趁火打劫,透露自己抽取的佣金,已遠低於其他經紀。他更不諱言,稱轉售口罩是「為服務大眾的公共事務」;又自信道:

「我們在外面碰盡釘子、費盡功夫(才找到合適貨源),這些都是醫院等做不到的;我們建立(供求雙方的)聯繫,醫院願不願意付這筆費用,完全取決於他們。」

(“We’re the ones out there kissing the frogs and doing all the work that these hospitals and others can’t do. We’re the ones making these connections. If the hospital wants to pay the money, that’s up to them.”)

Brian Kolfage從沒透露貨源,但保證自己採購的口罩優質可靠,符合美國食品藥品監督管理局(FDA)標準,更強調不是來自全球最大口罩生產地中國。

