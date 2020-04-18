【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄

新冠肺炎全球大流行，美國疫情猖獗，紐約州更持續是頭號災區。正當紐約水深火熱，州長科莫卻迎來政治生涯的少有機遇，作為正面迎擊新冠肺炎疫情的政客，他正悄悄地成為美國抗疫戰的實際旗手。

紐約疫情嚴峻，州長成抗疫前線

科莫民望飆，紐約人支持度71%

成抗疫旗手，更上層樓需待時機

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美國縱擴大病毒檢測，確診增長卻一同高速增長，反映疫情實際情況絕對不容樂觀，連曾經輕鬆應對的總統特朗普也似有「投降」念頭，近日不斷展開期望管控，警告美國疫情可能導致多達220萬人死亡。（註：截至本港周四下午5時，美國死亡人數為3.3萬人）

紐約州更幾近淪陷，累計確診逾22萬宗，死亡病例逾1.4萬宗，醫療系統瀕臨崩潰。州長科莫（Andrew Cuomo）理應面對沉重的朝野壓力，實際情況卻有點不同，與其說是受到壓力，不如說是承載了眾多期望。

新聞網站Business Insider上月底民調顯示，科莫是疫情期間最受到民眾信賴的政客，以5分為滿分，科莫獲得3.29分，當中22%受訪者更給予滿分。

近至3月30日的錫耶納學院民調，科莫獲得紐約民眾的評價更高，認可程度達到71%，較2月的40%大幅提升。當中，民主黨人的支持度達95%，共和黨人亦有70%，游離選民則為87%。

科莫的民望高企，連一直與他不咬弦的特朗普，也希望沾一點光。特朗普早前被問及科莫的抗疫表現時，直言一切全靠中央政府的支援，擺出一副「沒有我（特朗普）、也沒有你（科莫）」的嘴臉。

情況反映，即使面臨紐約面臨疫情的重大危機，科莫卻迎來政治生涯的更新轉機。當中涉及多個因素，造就科莫的「戰時民望」。

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首先，清晰交代疫情資訊。疫情之下，各式謠言滿天飛，連特朗普和白宮的說法也是五時花六時變，民眾需要真實的數據資訊、貫徹始終的說法，科莫每日定時親自交代疫情，逐漸贏得民眾信賴。

盡管科莫不時在交代疫情時作出求助呼籲，又表達紐約醫護瀕臨崩潰的負面消息，但有理性的人都明白，報喜不報憂或白事當紅事，都是不負責任，只會導致疫情擴大。唯有真相，才能有效協助抗疫。

其次，貼地。盡管白宮或部分專家警告死亡人數將擴大，無疑只是一個個冷冰冰的數字；相反，科莫能夠動之以情，藉此喚起民眾對疫情的關注和防疫意識，尤其是他回應德州副州長「長者願意犧牲自己換取子孫未來」那次。

我母親不是可以消耗的東西，你們的也不是，我們不可用金額去釐定人性。

最後，聚旗效應。但凡面臨重大災難，美國人的向心力便自然而生，傾向支持第一線挺身而出的政治領袖。最佳例子是2001年911恐襲下的紐約市長朱利安里（Rudy Giuliani），當時他便被視為「美國市長」，如今則是科莫。

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當然，機會出現在面前，如何把握也是講究技術，至少不能暴露貪婪食相。即使愈來愈多人表示，身為民主黨人的科莫，較大熱門的拜登更適合出戰總統大選。

科莫從政多年，自然深諳時機之重要，連番表態說不。在疫情猖狂的當下，輕率提及政治議題，必然是反過來引火自焚。況且，如今人們倡議只是開始，待他朝時機成熟，再改口風也未遲。

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