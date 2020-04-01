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建業地產全年派息大增1.2倍　股息率逾11厘

股樓投資 19:18 2020/04/01

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匯豐（00005）取消派息震撼市場，不過有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，建業地產（00832）今日公布2019年業績，全年派息增加1.2倍至每股46.6港仙，以收市價計算股息率更逾11厘。

截至去年12月底止，建業收入為307.7億元（人民幣，下同），按年增長1.08倍，主要由於有較多交付項目及按完工進度確認的在建項目已達到結轉銷售條件所致；純利20億元，增長74.6%。

集團並宣布派發末期息每股31港仙，全年合共派息每股46.6港仙，大升1.2倍。以今日收市價4港元計算，股息率高達11.7厘。

回顧年內，集團實現河南省18個地級市及104個縣級市全覆蓋，合同銷售金額達到1,011.5億元，同比增長約39.8%，創下單省年銷售額過千億的記錄。其中，重資產的合同銷售金額約718億元，增長約33.8%，超額完成年初制定的全年目標；輕資產的合同銷售金額約293.49億元，增長約57.0%。按年度輕重資產合同金額計算，建業地產2019年在河南省市場佔有率約為11.2%。

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撰文 : 李兆明

股票 派息 滙豐控股（00005） 建業地產（00832）

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