滙豐優先股　降削息風險兼賺6厘息

滙豐公布（0005），該行接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發去年第四次股息，因此決定在2020年前暫停派發所有普通股的季度或中期股息，亦不會進行任何回購。

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1. 固定派息

如果有仔細留意公告內容，便會發現滙豐只是取消普通股的派息，卻沒有取消優先股的派息。其實優先股也屬股票的一種，但息率卻是固定的，好處是即使公司盈利減少，也要向股東派息，但同時公司賺再多的錢，也不會增加派息。由於公司有權贖回優先股，故優先股在性質上會較類似可贖回的永續債（Prepetual Bond）。簡單而言，純為收息，優先股絕對是好的收息工具；想賺息又賺價？普通股的增長潛力會更佳。

2.優先派息

顧名思義，優先股自然在分配股息上有「優先的權利」，如一家公司的董事局決定派息，必需按次序分配給債權人、優先股東及普通股東。簡單而言，如果公司要派息予優先股股東，就必先要派息予優先股股東。

還怕公司「走數」?有些優先股會有累積（Cumulative）股息特性，即如果公司於某一年度或季度拒絕派息，日後恢復派息時，便要將早前沒有派的股息一次過發還予股東。

其實滙豐也有發行優先股：HSBC Holdings Plc 6.20% Non-Cumulative Dollar Preference Shares, Series A（HSBC.PRA），此股現於美國上市，以票面價值為25元計算，每年股息為1.55（6.5% x 25）美元，由05年上市至今，也維持每年派發1.55元的股息。

值得留意是，由於優先股的特性與債券相近，故其波幅會較普通股低。好像就在滙豐普通股的股價大起大跌之時，此股的過去一直遊走在24至25元，只在上月的大跌市時一度跌至21元，但現時股價已反彈至25元。

至於抵唔抵買？投資者就要考慮到三個問題，第一是滙豐會否倒閉。雖然董事局宣布停發今年股息，但原因只是為符合英國當局的要求，而非公司的現金流出現問題，其實滙豐的核心一級資本充足比率（CET1）高達14.3%，遠高於巴塞爾條約要求的4.5%，安全邊際非常充足。

其次是利率。當利率上升時，優先股與無風險利率的息差便會收窄，變相令買入優先股的吸引力下降，屆時投資者便會拋售優先股，直至息差回復至未加息前的水平。反之亦然，在利率下降時，優先股的息差拉闊，此時便會吸引更多投資者買入此優先股，直至相差回復至未減息前的水平。至於一般投資滙豐普通股時會留意的盈利增長、股東權益回報率，又或者分析員經常看的Jaws比率（收入與支出的增長差距），就與優先股的股價關係甚少。

最後就是優先股本身的特性。HSBC.PRA屬非累積股息（Non-Cumulative）的優先股，如董事局決定停止派息，及後於下一個季度恢復派息，屆時不會補回早前沒有派發的股息，考慮到現時滙豐已停發普通股的股息，未來或有機會停發優先股股息；另外，滙豐有權以25元贖回所有優先股，如高於25元買入此股，便有機會「蝕價」賣回給滙豐，不過優先股屬一級資本，暫時滙豐沒誘因派費銀彈回購優先股，但考慮到此兩大風險，以防萬一，投資者可考慮在24-24.5元吸納HSBC.PRA。