戶戶送：自1月起新加盟的食肆數量急增逾2倍

▲ 戶戶送（Deliveroo）指，自1月起已有超過1,500間新食肆加盟，較8星期前急增逾2倍，預期將有額外500間食肆於4月底前加盟。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，香港政府自3月29日起實施14天「限聚令」，禁止多於4人在公眾地方聚集，帶挈外送需求急增。戶戶送（Deliveroo）指，自1月起已有超過1,500間新食肆加盟，較8星期前急增逾2倍，由於香港的第二波疫情於過去一星期爆發，公司接獲的餐廳查詢驟增4倍，預期將有額外500間食肆於4月底前加盟。

戶戶送表示，隨着更多市民留家抗疫，全港越來越多餐廳投身外賣業務，藉此維持營運、增加收入，分別有25%和10%的新加盟餐廳位於商場及酒店之內，反映過往主營堂食業務的餐廳深受疫情打擊。戶戶送香港區總經理羅家聰表示，公司已準備好提供一切所需服務協助餐廳，將與他們緊密合作，改善外賣營運流程。

過去3個月外賣自取單量增長3倍

值得注意的是，戶戶送近期推出的「外賣自取」選項，讓顧客自行拿取預先訂購的外賣餐點，並提供確切的取餐時間，自去年12月，戶戶送過去3個月於供應外賣自取的餐廳選擇，以及外賣自取的單量，均錄得3倍增長。

戶戶送又指，為協助餐廳渡過難關，戶戶送更新應用程式，加推「無接觸送餐」選項，同時自1月底透過戶戶送全天候運作的Marketer平台，與過半數餐廳夥伴合作，向顧客提供15%至20%以上的折扣，另亦新增100個虛擬品牌。

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