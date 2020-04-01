Fitbit推新款Charge 4運動手環　新增GPS定位【有片】

▲ 近日，美國穿戴裝置製造商Fitbit正式推出新產品 Fitbit Charge 4運動手環，並新增GPS定位、Spotify操控及睡眠工具等功能。

近日，美國穿戴裝置製造商Fitbit正式推出新產品 Fitbit Charge 4運動手環，並新增GPS定位、Spotify操控及睡眠工具等功能。

Charge 4為 Fitbit 首款內置GPS定位功能的運動手環，更設有個人化心率指標「Active Zone Minutes」，用戶在進行任何活動，系統會根據個人靜息心率和年齡追蹤身體狀況。手環電池續航時間長達7天，更有防水設計，方便用戶游泳時配戴。

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是次推出的Charge 4 加入了智能喚醒與睡眠評分功能，結合 Google AI機器學習，自動分析用戶睡眠質素及身體狀況，睡眠評分則會提供更深入的睡眠分析。另外亦新增Spotify操控，用戶可直接用手環控制 Spotify 的音樂播放功能。

此外，Fitbit Premium為 Fitbit 應用程式中的付費訂閱服務，官方現時就宣布為Premium所有新用戶提供90天免費試用，當中包括個人化健康洞察、指引、進階睡眠工具、個人化程式等功能。

即日起，Charge 4及Charge 4特別版已在官網進行預售，並於本月中正式發售，Charge 4售價為1,328港元，特別版則售1,528港元。

責任編輯：李寶如