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一杯牛奶可防疫？ 專家急闢謠：無食物可防新冠肺炎

環球社會熱點 18:17 2020/04/01

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一杯牛奶可防疫? 專家急闢謠：無食物可防新冠肺炎

全球疫情嚴重，新冠肺炎確診個案不斷增加，目前仍未研發出有效疫苗預防。Facebook有帖文指，飲牛奶可對抗或預防新冠肺炎，美國和英國專家急急闢謠，斥說法不實，最佳預防方法是避免接觸病毒。有關的帖文已被Facebook標為「不實資訊」。

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Facebook專頁「The Bullvine」以「一杯牛奶對抗新冠肺炎！！！」（Fight COVID-19 with a Glass of Milk！！！）為題，發布一篇文章，獲逾1500名用戶分享。文章指出，牛奶乳鐵蛋白 （Lactoferrin），可對抗病毒；維他命C及鋅可強化免疫系統。

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美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，資訊誤導，重申現在仍未有疫苗預防病毒。CDC建議，勤洗手、生病時配戴口罩、多清潔和消毒日用品、與他人保持距離。

英國營養協會（British Nutrition Foundation）指出：

沒有食物或補充品可保護你，免受冠狀病毒侵害。儘管如此，健康的飲食對免疫功能很重要，很多營養成分影響人體抵抗感染的能力。

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維他命C及鋅的確在人體免疫系統中起關鍵作用，但牛奶的含量卻不多。美國國家乳業委員會（National Dairy Council， NDC）證實，根據美國食品和藥物管理局，牛奶非維他命C及鋅「良好的來源」。

NDC列出，牛奶含有其他營養，包括維他命A及D、蛋白質，這些都可維持健康的免疫功能。

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英國營養協會稱，雖然有證據顯示，維生素C和鋅的補充劑或有助預防感冒，但目前尚不清楚是否可預防新冠狀病毒。

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